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https://sputnikarabic.ae/20231122/ماكرون-يلتقي-بوزراء-خارجية-دول-عربية-وإسلامية-لبحث-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1083397934.html
ماكرون يلتقي بوزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبحث الوضع في الشرق الأوسط
ماكرون يلتقي بوزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبحث الوضع في الشرق الأوسط
أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سوف يلتقي مع وزراء خارجية عدة دول عربية وإسلامية لبحث "الوضع في الشرق... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T20:34+0000
2023-11-22T20:34+0000
أخبار فرنسا
العالم العربي
إيمانويل ماكرون
العالم
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وأوضحت الرئاسة أن ماكرون سيستقبل وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وفلسطين وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وجاءت هذه الخطوة بعدما وافقت إسرائيل وحركة حماس، اليوم الأربعاء، على هدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من الأسرى الذين تحتجزهم في قطاع غزة في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 أسيراً فلسطينياً، في أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ شهر ونصف شهر.وصرّحت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، بأن حكومتها تأمل أن يكون هناك فرنسيون بين المحتجزين الذين سيفرج عنهم في إطار الاتفاق. ويأتي هذا الاجتماع الذي سيُعقد كخطوة جديدة بالإضافة إلى مبادرات دبلوماسية عديدة أخرى للرئيس الفرنسي الذي كثّف المحادثات في الأيام الأخيرة حول الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.
https://sputnikarabic.ae/20231122/ارتفاع-حصيلة-قتلى-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-إلى-14532-بينهم-6-آلاف-طفل-1083397270.html
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أخبار فرنسا , العالم العربي, إيمانويل ماكرون, العالم
أخبار فرنسا , العالم العربي, إيمانويل ماكرون, العالم

ماكرون يلتقي بوزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبحث الوضع في الشرق الأوسط

20:34 GMT 22.11.2023
© AFP 2023 / AURELIEN MORISSARDالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / AURELIEN MORISSARD
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أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سوف يلتقي مع وزراء خارجية عدة دول عربية وإسلامية لبحث "الوضع في الشرق الأوسط".
وأوضحت الرئاسة أن ماكرون سيستقبل وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وفلسطين وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وجاءت هذه الخطوة بعدما وافقت إسرائيل وحركة حماس، اليوم الأربعاء، على هدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من الأسرى الذين تحتجزهم في قطاع غزة في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 أسيراً فلسطينياً، في أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ شهر ونصف شهر.
وأعرب ماكرون عبر منصة "إكس"، عن تأييده لهذا الاتفاق وقال إنه يعمل "بلا هوادة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن. وينبغي للهدنة الإنسانية المعلنة أن تتيح إمكانية إدخال المساعدات والإغاثة لسكان غزة".
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 14532 بينهم 6 آلاف طفل
19:27 GMT
وصرّحت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، بأن حكومتها تأمل أن يكون هناك فرنسيون بين المحتجزين الذين سيفرج عنهم في إطار الاتفاق.
ويأتي هذا الاجتماع الذي سيُعقد كخطوة جديدة بالإضافة إلى مبادرات دبلوماسية عديدة أخرى للرئيس الفرنسي الذي كثّف المحادثات في الأيام الأخيرة حول الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.
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