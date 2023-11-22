https://sputnikarabic.ae/20231122/ماكرون-يلتقي-بوزراء-خارجية-دول-عربية-وإسلامية-لبحث-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1083397934.html

ماكرون يلتقي بوزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبحث الوضع في الشرق الأوسط

ماكرون يلتقي بوزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبحث الوضع في الشرق الأوسط

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سوف يلتقي مع وزراء خارجية عدة دول عربية وإسلامية لبحث "الوضع في الشرق... 22.11.2023, سبوتنيك عربي

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2023-11-22T20:34+0000

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وأوضحت الرئاسة أن ماكرون سيستقبل وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وفلسطين وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وجاءت هذه الخطوة بعدما وافقت إسرائيل وحركة حماس، اليوم الأربعاء، على هدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من الأسرى الذين تحتجزهم في قطاع غزة في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 أسيراً فلسطينياً، في أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ شهر ونصف شهر.وصرّحت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، بأن حكومتها تأمل أن يكون هناك فرنسيون بين المحتجزين الذين سيفرج عنهم في إطار الاتفاق. ويأتي هذا الاجتماع الذي سيُعقد كخطوة جديدة بالإضافة إلى مبادرات دبلوماسية عديدة أخرى للرئيس الفرنسي الذي كثّف المحادثات في الأيام الأخيرة حول الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

https://sputnikarabic.ae/20231122/ارتفاع-حصيلة-قتلى-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-إلى-14532-بينهم-6-آلاف-طفل-1083397270.html

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