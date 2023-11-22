https://sputnikarabic.ae/20231122/ارتفاع-حصيلة-قتلى-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-إلى-14532-بينهم-6-آلاف-طفل-1083397270.html

ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 14532 بينهم 6 آلاف طفل

ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 14532 بينهم 6 آلاف طفل

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 14532 بينهم 6000 طفل. 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T19:27+0000

2023-11-22T19:27+0000

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القدس - سبوتنيك. وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، في مؤتمر صحفي اليوم: "بلغ عدد الشهداء أكثر من 14532 شهيدا من بينهم نحو 6000 طفل و4000 امرأة"، مشيرا إلى ارتفاع عدد الإصابات لأكثر من 35000 إصابة.ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن نحو 26 مستشفى و55 مركزا صحيا، خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا خروج عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.وتابع الثوابتة: "بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد 25 من طواقم الدفاع المدني، واستشهد 64 صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية"، مؤكدا أن 60 في المئة من الوحدات السكنية في قطاع غزة، تضررت جراء القصف الإسرائيلي.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي منذ إعلان الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.من جانبها، ردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.

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