https://sputnikarabic.ae/20231123/أكاديمي-أمريكي-يكشف-هشاشة-اقتصاد-بلاده-1083418889.html
أكاديمي أمريكي يكشف "هشاشة" اقتصاد بلاده
أكاديمي أمريكي يكشف "هشاشة" اقتصاد بلاده
تفاخرت إدارة بايدن بنمو قياسي في الوظائف منذ عام 2021، مع إبقاء التضخم أقل بكثير من الأرقام المزدوجة التي شهدتها أوروبا. 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T15:00+0000
2023-11-23T15:00+0000
2023-11-23T15:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075870614_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_14bed45ad0ce9b29314224a1b63e5535.jpg
ورغم ذلك، صرح الدكتور لينوود توهيد، أستاذ الاقتصاد في جامعة ميسوري والرئيس السابق لجمعية الاقتصاد الوطنية، أن "تلك الادعاءات بنيت على الأوهام".وقال الخبير الاقتصادي الدكتور لينوود توهيد لـ"سبوتنيك"، إن "سعر الديوك الرومية في عيد الشكر كان مجرد "شذوذ" اقتصادي لا معنى له في ظل التضخم الطويل الأمد".وأوضح توهيد أن "أسعار الديك الرومي ارتفعت العام الماضي بسبب أنفلونزا الطيور التي أدت إلى انخفاض المعروض من الديوك الرومية، أما هذا العام، فقد انخفضت أنفلونزا الطيور، وبالتالي ارتفع المعروض من الديوك الرومية". وتابع: "في حين أن لدينا هذا الوضع الشاذ الذي يحدث مع سلعة واحدة، وهي الديوك الرومية، فإن أسعار المواد الغذائية بشكل عام ترتفع، وكذلك أسعار الإيجارات والأسعار الأخرى التي يتعين على الناس العاديين إنفاق أموالهم عليها".وأردف الخبير الاقتصادي أن "الأمر نفسه ينطبق على مزاعم إدارة بايدن بشأن نمو قياسي في الوظائف".وقال توهيد: "لقد خرجنا للتو من فترة مروعة من الركود في ظل جائحة شهدت زيادة كبيرة في البطالة وانخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن على الرغم من التعافي من هذا الركود، إلا أننا لم نعد إلى مستويات تشغيل العمالة قبل الوباء".ونوّه توهيد إلى أن "إدارة بايدن في الواقع تروج لذلك كإحصائية، وهي أسرع نمو في الوظائف على الإطلاق، حسنًا، هذا لأنك تتعافى من الركود الرهيب".وحذر الأكاديمي من أن "الولايات المتحدة شهدت فعليا ركودا اقتصاديا واحدا - تم تعريفه على أنه ربعين متتاليين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي - وكانت تتجه نحو ركود ثان أعمق".وشدد توهيد على أن "السبب وراء عدم حصولنا على ذلك حتى الآن هو أن الناس ينفقون. والآن، ما الذي ينفقونه؟ إنهم ينفقون على بطاقات الائتمان الخاصة بهم".وتوقع أنه "عندما يتم التطرق إلى هذه الحدود الائتمانية، فلن يكون لدينا انخفاض في الإنفاق فحسب، بل سيكون انخفاضًا مفاجئًا في الإنفاق. وسنشهد ركودًا حادًا قادمًا".
https://sputnikarabic.ae/20231117/روسيا-تنتقد-فترة-رئاسة-الولايات-المتحدة-لمنتدى-أبيك-وتصفها-بالصعبة-للغاية-1083222159.html
https://sputnikarabic.ae/20231110/خبير-يحذر-من-مشاكل-في-الاقتصاد-المصرفي-الأمريكي-1083019857.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075870614_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_583c1d9bf3820a1f0b4ed61002da1ecf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
أكاديمي أمريكي يكشف "هشاشة" اقتصاد بلاده
تفاخرت إدارة بايدن بنمو قياسي في الوظائف منذ عام 2021، مع إبقاء التضخم أقل بكثير من الأرقام المزدوجة التي شهدتها أوروبا.
ورغم ذلك، صرح الدكتور لينوود توهيد، أستاذ الاقتصاد في جامعة ميسوري والرئيس السابق لجمعية الاقتصاد الوطنية، أن "تلك الادعاءات بنيت على الأوهام".
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور لينوود توهيد لـ"سبوتنيك"، إن "سعر الديوك الرومية في عيد الشكر كان مجرد "شذوذ" اقتصادي لا معنى له في ظل التضخم الطويل الأمد".
وأوضح توهيد أن "أسعار الديك الرومي ارتفعت العام الماضي بسبب أنفلونزا الطيور التي أدت إلى انخفاض المعروض من الديوك الرومية، أما هذا العام، فقد انخفضت أنفلونزا الطيور، وبالتالي ارتفع المعروض من الديوك الرومية".
لذلك نحن نحدد أسعارًا نسبية وهذا لا يعني أن سعر الديوك الرومية ليس مرتفعًا، بل يعني فقط أنه أقل هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وتابع:
"في حين أن لدينا هذا الوضع الشاذ الذي يحدث مع سلعة واحدة، وهي الديوك الرومية، فإن أسعار المواد الغذائية بشكل عام ترتفع، وكذلك أسعار الإيجارات والأسعار الأخرى التي يتعين على الناس العاديين إنفاق أموالهم عليها".
وبالرغم من انخفاض معدل التضخم الآن، لا يزال هناك تضخم في الأسعار.
وأردف الخبير الاقتصادي أن "الأمر نفسه ينطبق على مزاعم إدارة بايدن بشأن نمو قياسي في الوظائف".
وقال توهيد: "لقد خرجنا للتو من فترة مروعة من الركود في ظل جائحة شهدت زيادة كبيرة في البطالة وانخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن على الرغم من التعافي من هذا الركود، إلا أننا لم نعد إلى مستويات تشغيل العمالة قبل الوباء".
لقد شهدنا زيادة في الوظائف التي تم إنشاؤها لأن لدينا مثل هذا الانخفاض في الوظائف المفقودة.
ونوّه توهيد إلى أن "إدارة بايدن في الواقع تروج لذلك كإحصائية، وهي أسرع نمو في الوظائف على الإطلاق، حسنًا، هذا لأنك تتعافى من الركود الرهيب".
وحذر الأكاديمي من أن "الولايات المتحدة شهدت فعليا ركودا اقتصاديا واحدا - تم تعريفه على أنه ربعين متتاليين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي - وكانت تتجه نحو ركود ثان أعمق".
وشدد توهيد على أن "السبب وراء عدم حصولنا على ذلك حتى الآن هو أن الناس ينفقون. والآن، ما الذي ينفقونه؟ إنهم ينفقون على بطاقات الائتمان الخاصة بهم".
وصلت ديون بطاقات الائتمان إلى مستوى يزيد عن تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
وتوقع أنه "عندما يتم التطرق إلى هذه الحدود الائتمانية، فلن يكون لدينا انخفاض في الإنفاق فحسب، بل سيكون انخفاضًا مفاجئًا في الإنفاق. وسنشهد ركودًا
حادًا قادمًا".