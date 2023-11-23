https://sputnikarabic.ae/20231123/إعلام-شركات-بولندية-على-الحدود-تمنع-توريد-العتاد-العسكري-إلى-أوكرانيا-1083425722.html
إعلام: شركات بولندية على الحدود تمنع توريد العتاد العسكري إلى أوكرانيا
إعلام: شركات بولندية على الحدود تمنع توريد العتاد العسكري إلى أوكرانيا
أفادت وكالة أنباء أوكرانية بالإشارة إلى المتطوعين والناشطين الأوكرانيين، اليوم الخميس، بحظر تسليم البضائع العسكرية وغيرها من البضائع المهمة إلى أوكرانيا بسبب... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T20:23+0000
2023-11-23T20:23+0000
2023-11-23T20:23+0000
بولندا
أخبار أوكرانيا
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وأضافت الوكالة في مقال على "تلغرام": "ناقلات بولندية تمنع إمدادات المعدات العسكرية والواردات الحيوية الأخرى إلى أوكرانيا".وفقا للوكالة، يتم حظر آلاف الشاحنات المحملة بالوقود والطائرات دون طيار وأجهزة التصوير الحراري والإمدادات الطبية على الحدود الأوكرانية البولندية، وحتى مكونات أجهزة الكشف عن الطائرات دون طيار لا يمكنها أيضا عبور الحدود، ما لا يسمح للأوكرانيين بمواصلة إنتاج معدات قيمة.وأغلقت شركات النقل البولندية، منذ نحو أسبوعين، نقاط تفتيش السيارات على الحدود مع أوكرانيا، وطالبوا باستعادة نظام التصاريح الذي تم إلغاؤه سابقا لشركات النقل التجارية الأوكرانية مع استثناءات للمساعدات الإنسانية والإمدادات للقوات الأوكرانية، وتعليق تراخيص الشركات المنشأة في أوكرانيا بعد فبراير/ شباط 2022، والتحقق منها، وتقسيم طوابير السيارات الفارغة والمحملة.ويتم إعاقة حركة الشاحنات عند ثلاث نقاط تفتيش على الحدود مع بولندا بسبب إضراب شركات النقل البولندية. على وجه الخصوص، نقطة تفتيش "كورشوفا - كراكوفيتس"، و"غريبينو - رافا-روسكايا"، و"دوروغوسك - ياغودين". أغلقت الناقلات البولندية طرق الوصول إلى نقاط التفتيش بسياراتها، وكما ورد، يسمح فقط بمرور مركبات الركاب والحافلات والبضائع الإنسانية والعسكرية، وبقية الشاحنات، بمعدل واحدة في الساعة.
https://sputnikarabic.ae/20231123/إعلام-من-غير-المرجح-أن-تستخدم-القوات-الأوكرانية-دبابات-أبرامز-قبل-الربيع-1083419405.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, أخبار أوكرانيا
إعلام: شركات بولندية على الحدود تمنع توريد العتاد العسكري إلى أوكرانيا
أفادت وكالة أنباء أوكرانية بالإشارة إلى المتطوعين والناشطين الأوكرانيين، اليوم الخميس، بحظر تسليم البضائع العسكرية وغيرها من البضائع المهمة إلى أوكرانيا بسبب احتجاج شركات النقل البولندية على حدود البلدين.
وأضافت الوكالة في مقال على "تلغرام": "ناقلات بولندية تمنع إمدادات المعدات العسكرية والواردات الحيوية الأخرى إلى أوكرانيا".
وفقا للوكالة، يتم حظر آلاف الشاحنات المحملة بالوقود والطائرات دون طيار وأجهزة التصوير الحراري والإمدادات الطبية على الحدود الأوكرانية البولندية، وحتى مكونات أجهزة الكشف عن الطائرات دون طيار لا يمكنها أيضا عبور الحدود، ما لا يسمح للأوكرانيين بمواصلة إنتاج معدات قيمة.
وأغلقت شركات النقل البولندية، منذ نحو أسبوعين، نقاط تفتيش السيارات على الحدود مع أوكرانيا، وطالبوا باستعادة نظام التصاريح الذي تم إلغاؤه سابقا لشركات النقل التجارية الأوكرانية مع استثناءات للمساعدات الإنسانية والإمدادات للقوات الأوكرانية، وتعليق تراخيص الشركات المنشأة في أوكرانيا بعد فبراير/ شباط 2022، والتحقق منها، وتقسيم طوابير السيارات الفارغة والمحملة.
في وقت سابق، أفيد بأن شركات النقل البولندية لا تزال تسمح للبضائع الإنسانية والعسكرية بدخول أوكرانيا.
ويتم إعاقة حركة الشاحنات عند ثلاث نقاط تفتيش على الحدود مع بولندا بسبب إضراب شركات النقل البولندية. على وجه الخصوص، نقطة تفتيش "كورشوفا - كراكوفيتس"، و"غريبينو - رافا-روسكايا"، و"دوروغوسك - ياغودين".
أغلقت الناقلات البولندية طرق الوصول إلى نقاط التفتيش بسياراتها، وكما ورد، يسمح فقط بمرور مركبات الركاب والحافلات والبضائع الإنسانية والعسكرية، وبقية الشاحنات، بمعدل واحدة في الساعة.