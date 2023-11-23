https://sputnikarabic.ae/20231123/إعلام-شركات-بولندية-على-الحدود-تمنع-توريد-العتاد-العسكري-إلى-أوكرانيا-1083425722.html

إعلام: شركات بولندية على الحدود تمنع توريد العتاد العسكري إلى أوكرانيا

إعلام: شركات بولندية على الحدود تمنع توريد العتاد العسكري إلى أوكرانيا

أفادت وكالة أنباء أوكرانية بالإشارة إلى المتطوعين والناشطين الأوكرانيين، اليوم الخميس، بحظر تسليم البضائع العسكرية وغيرها من البضائع المهمة إلى أوكرانيا بسبب... 23.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-23T20:23+0000

2023-11-23T20:23+0000

2023-11-23T20:23+0000

بولندا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/09/1063322446_0:273:3071:2000_1920x0_80_0_0_5a8ddbf33336da03816ee8d3ead54e6e.jpg

وأضافت الوكالة في مقال على "تلغرام": "ناقلات بولندية تمنع إمدادات المعدات العسكرية والواردات الحيوية الأخرى إلى أوكرانيا".وفقا للوكالة، يتم حظر آلاف الشاحنات المحملة بالوقود والطائرات دون طيار وأجهزة التصوير الحراري والإمدادات الطبية على الحدود الأوكرانية البولندية، وحتى مكونات أجهزة الكشف عن الطائرات دون طيار لا يمكنها أيضا عبور الحدود، ما لا يسمح للأوكرانيين بمواصلة إنتاج معدات قيمة.وأغلقت شركات النقل البولندية، منذ نحو أسبوعين، نقاط تفتيش السيارات على الحدود مع أوكرانيا، وطالبوا باستعادة نظام التصاريح الذي تم إلغاؤه سابقا لشركات النقل التجارية الأوكرانية مع استثناءات للمساعدات الإنسانية والإمدادات للقوات الأوكرانية، وتعليق تراخيص الشركات المنشأة في أوكرانيا بعد فبراير/ شباط 2022، والتحقق منها، وتقسيم طوابير السيارات الفارغة والمحملة.ويتم إعاقة حركة الشاحنات عند ثلاث نقاط تفتيش على الحدود مع بولندا بسبب إضراب شركات النقل البولندية. على وجه الخصوص، نقطة تفتيش "كورشوفا - كراكوفيتس"، و"غريبينو - رافا-روسكايا"، و"دوروغوسك - ياغودين". أغلقت الناقلات البولندية طرق الوصول إلى نقاط التفتيش بسياراتها، وكما ورد، يسمح فقط بمرور مركبات الركاب والحافلات والبضائع الإنسانية والعسكرية، وبقية الشاحنات، بمعدل واحدة في الساعة.

https://sputnikarabic.ae/20231123/إعلام-من-غير-المرجح-أن-تستخدم-القوات-الأوكرانية-دبابات-أبرامز-قبل-الربيع-1083419405.html

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بولندا, أخبار أوكرانيا