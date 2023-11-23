https://sputnikarabic.ae/20231123/إعلام-من-غير-المرجح-أن-تستخدم-القوات-الأوكرانية-دبابات-أبرامز-قبل-الربيع-1083419405.html

إعلام: من غير المرجح أن تستخدم القوات الأوكرانية دبابات "أبرامز" قبل الربيع

إعلام: من غير المرجح أن تستخدم القوات الأوكرانية دبابات "أبرامز" قبل الربيع

أفادت صحيفة أمريكية في مقال، اليوم الخميس، مع الإشارة إلى الخبراء، بأن هناك القليل من الاستخدام لدبابات أبرامز الأمريكية في أوكرانيا بسبب الظروف الجوية وجهود... 23.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-23T15:46+0000

2023-11-23T15:46+0000

2023-11-23T15:46+0000

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وأكدت الصحيفة أنه من غير المرجح أن تظهر هذه المركبات القتالية في ساحة المعركة حتى ربيع عام 2024.وأضافت صحيفة "بزنس إنسايدر": "من الصعب على أبرامز العثور على استخدام جيد بسبب تدهور الطقس وخطوط الدفاع الروسية القوية"، ويضيف خبراء عسكريون، أنه من غير المحتمل استخدام هذه الدبابات على نطاق واسع حتى ربيع العام المقبل. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن المسؤولين الأوكرانيين يعتقدون أن توريد أبرامز لن يكون قادرا على تغيير الوضع في الجبهة. كما اعترف رئيس المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف، بأن هذه الدبابات على خط المواجهة لن تعيش طويلا. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثًا عن دبابات ليوبارد الألمانية ومركبات المشاة القتالية برادلي الأمريكية الصنع التي تم تسليمها إلى كييف في وقت سابق، إلى أنها "تحترق بشكل جميل".

https://sputnikarabic.ae/20231123/خبير-لا-يوجد-لدى-الغرب-استراتيجية-لمصير-أوكرانيا-بعد-انتهاء-الصراع-1083415711.html

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