الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الساعة 7 صباحا
14:18 GMT 23.11.2023 (تم التحديث: 15:10 GMT 23.11.2023)
© AFP 2023 / -علم قطر
© AFP 2023 / -
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صرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، اليوم الخميس، أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا، الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.
وأضاف الأنصاري، عبر القناة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة".
كما ذكر الأنصاري: "سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن مقسّمين على 4 أيام، والدفعة الأولى من الرهائن الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال، نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم".
المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية@majedalansari : ستبدأ الهدنة الإنسانية في غزة في تمام الساعة السابعة صباحاً يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣#الخارجية_القطرية— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 23, 2023
ومن جهة أخرى أصدرت "كتائب القسام" بيان توضيحي حول الاتفاق على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى، وذكرت فيه:
"تسري التهدئة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة".
"توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة".
"يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال".
"يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد".
"يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً".
"يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة".
" يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة".
وفي وقت سابق أعلنت حركة حماس، في بيان لها، أنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة، توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".
وأوضحت الحركة أنها توصلت مع إسرائيل إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام.
ويشمل الاتفاق أيضًا الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في القطاع، حسب الأمم المتحدة.