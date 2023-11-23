https://sputnikarabic.ae/20231123/الخارجية-القطرية-الهدنة-في-قطاع-غزة-ستبدأ-غدا-الساعة-7-صباحا-1083418063.html

الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الساعة 7 صباحا

الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الساعة 7 صباحا

صرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، اليوم الخميس، أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا، الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي. 23.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-23T14:18+0000

2023-11-23T14:18+0000

2023-11-23T15:10+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

العالم العربي

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وأضاف الأنصاري، عبر القناة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة".ومن جهة أخرى أصدرت "كتائب القسام" بيان توضيحي حول الاتفاق على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى، وذكرت فيه: وفي وقت سابق أعلنت حركة حماس، في بيان لها، أنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة، توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".وأوضحت الحركة أنها توصلت مع إسرائيل إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام.ويشمل الاتفاق أيضًا الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في القطاع، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20231123/حزب-الله-اللبناني-يعلن-قصف-قاعدة-عين-زيتيم-الإسرائيلية-بعشرات-الصواريخ-1083407980.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي