https://sputnikarabic.ae/20231123/حزب-الله-اللبناني-يعلن-قصف-قاعدة-عين-زيتيم-الإسرائيلية-بعشرات-الصواريخ-1083407980.html
"حزب الله" اللبناني يعلن قصف قاعدة "عين زيتيم" الإسرائيلية بعشرات الصواريخ
"حزب الله" اللبناني يعلن قصف قاعدة "عين زيتيم" الإسرائيلية بعشرات الصواريخ
أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية، قرب مدينة صفد، مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 الإسرائيلية، قرب مدينة صفد، بـ48 صاروخا من... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T10:14+0000
2023-11-23T10:14+0000
2023-11-23T10:14+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال "حزب الله" اللبناني، في بيان، اليوم الخميس: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من قبل ظهر يوم الخميس 23-11-2023 قاعدة عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91) بثماني وأربعين صاروخ كاتيوشا وتمّ إصابتها إصابة مباشرة".من جانبها أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق نحو 50 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية دون إصابات".ويواصل "حزب الله" استهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي مضى عليها نحو نحو شهر ونصف ونفذتها المقاومة الفلسطينية في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وشنت إسرائيل قصفا عنيفا وعمليات برية ضد قطاع غزة تسبب في مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف.
https://sputnikarabic.ae/20231123/حزب-الله-يعلن-توجيه-4-ضربات-استهدفت-مواقع-عسكرية-إسرائيلية-صور-1083404892.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, إسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, إسرائيل, طوفان الأقصى
"حزب الله" اللبناني يعلن قصف قاعدة "عين زيتيم" الإسرائيلية بعشرات الصواريخ
أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية، قرب مدينة صفد، مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 الإسرائيلية، قرب مدينة صفد، بـ48 صاروخا من طراز كاتيوشا، وإصابتها بشكل مباشر.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال "حزب الله" اللبناني، في بيان، اليوم الخميس: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من قبل ظهر يوم الخميس 23-11-2023 قاعدة عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91) بثماني وأربعين صاروخ كاتيوشا وتمّ إصابتها إصابة مباشرة".
من جانبها أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق نحو 50 قذيفة صاروخية
من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية دون إصابات".
ويواصل "حزب الله" استهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي مضى عليها نحو نحو شهر ونصف ونفذتها المقاومة الفلسطينية في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وشنت إسرائيل
قصفا عنيفا وعمليات برية ضد قطاع غزة تسبب في مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف.