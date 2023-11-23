https://sputnikarabic.ae/20231123/بوتين-يصل-إلى-العاصمة-البيلاروسية-من-أجل-المشاركة-في-قمة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1083408496.html
بوتين يصل إلى العاصمة البيلاروسية للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
بوتين يصل إلى العاصمة البيلاروسية للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، وذلك للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي. 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T10:27+0000
2023-11-23T10:27+0000
2023-11-23T10:37+0000
روسيا
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وصرّح الرئيس بوتين، يوم أمس الأربعاء، أن روسيا قامت بالكثير من العمل مع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بشأن تشكيل نظام دفاع جوي مشترك موحد.وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عبر الهاتف، في وقت سابق، استعدادات البلدين للاجتماع المقبل لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في العاصمة البيلاروسية مينسك، بتاريخ الـ23 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.وجاء في بيان للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية، مع رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، وتمت مناقشة مسائل التحضيرات المتعلقة بالاجتماع المقبل لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي سينعقد، بتاريخ 23 نوفمبر(الجاري)، في مينسك".
https://sputnikarabic.ae/20231122/بوتين-خلال-قمة-العشرين-تفجير-التيار-الشمالي-إرهاب-دولة-1083392054.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
بوتين يصل إلى العاصمة البيلاروسية للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
10:27 GMT 23.11.2023 (تم التحديث: 10:37 GMT 23.11.2023)
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، وذلك للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وصرّح الرئيس بوتين، يوم أمس الأربعاء، أن روسيا قامت بالكثير من العمل مع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بشأن تشكيل نظام دفاع جوي مشترك موحد.
وأوضح بوتين، في اجتماع مع الحكومة الروسية، أمس الأربعاء، أنه ناقش قضايا ضمان الأمن العام المنصوص عليها في ميثاق لأمم المتحدة، خلال المفاوضات مع الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمون.
وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عبر الهاتف، في وقت سابق، استعدادات البلدين للاجتماع المقبل لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
، في العاصمة البيلاروسية مينسك، بتاريخ الـ23 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وجاء في بيان للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية، مع رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، وتمت مناقشة مسائل التحضيرات المتعلقة بالاجتماع المقبل لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي سينعقد، بتاريخ 23 نوفمبر(الجاري)، في مينسك".