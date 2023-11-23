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https://sputnikarabic.ae/20231123/بوتين-يعلن-عن-عملية-المرتزق-لمكافحة-الإرهاب-1083415276.html
بوتين يعلن عن عملية "المرتزق" لمكافحة الإرهاب
بوتين يعلن عن عملية "المرتزق" لمكافحة الإرهاب
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، المنعقدة اليوم الخميس في مينسك، عن عملية "المرتزق" لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن التعاون... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T12:47+0000
2023-11-23T12:47+0000
روسيا
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وأوضح بوتين خلال القمة أن عملية "المرتزق" تجري لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن التعاون قد تعزز باستمرار من خلال الخدمات الخاصة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، وذلك للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وصرح الرئيس بوتين، يوم أمس الأربعاء، أن روسيا قامت بالكثير من العمل مع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بشأن تشكيل نظام دفاع جوي مشترك وموحد.وأوضح بوتين، في اجتماع مع الحكومة الروسية، أمس الأربعاء، أنه ناقش قضايا ضمان الأمن العام المنصوص عليها في ميثاق لأمم المتحدة، خلال المفاوضات مع الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمون.
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روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم

بوتين يعلن عن عملية "المرتزق" لمكافحة الإرهاب

12:47 GMT 23.11.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، المنعقدة اليوم الخميس في مينسك، عن عملية "المرتزق" لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة الأمنية لدول المنظمة مستمر.
وأوضح بوتين خلال القمة أن عملية "المرتزق" تجري لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن التعاون قد تعزز باستمرار من خلال الخدمات الخاصة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأضاف بوتين في اجتماع لمجلس الأمن لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "تم تعزيز التعاون بين الخدمات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون باستمرار، على وجه الخصوص، استمرت عملية "المرتزق" لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تهدف إلى قمع التجنيد وعرقلة قنوات مغادرة مواطني بلداننا للمشاركة في أنشطة الجماعات الإرهابية الدولية".

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11:24 GMT
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، وذلك للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وصرح الرئيس بوتين، يوم أمس الأربعاء، أن روسيا قامت بالكثير من العمل مع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بشأن تشكيل نظام دفاع جوي مشترك وموحد.
وأوضح بوتين، في اجتماع مع الحكومة الروسية، أمس الأربعاء، أنه ناقش قضايا ضمان الأمن العام المنصوص عليها في ميثاق لأمم المتحدة، خلال المفاوضات مع الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمون.
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