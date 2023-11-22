https://sputnikarabic.ae/20231122/رئيس-هيئة-الأسرى-الفلسطينيين-اتفاق-الهدنة-تطور-مهم-ويمكن-توسيع-صفقة-التبادل-لتشمل-جميع-الأسرى--1083396020.html

رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين: اتفاق الهدنة تطور مهم ويمكن توسيع صفقة التبادل لتشمل جميع الأسرى

رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين: اتفاق الهدنة تطور مهم ويمكن توسيع صفقة التبادل لتشمل جميع الأسرى

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدورة فارس، إن ما حدث من اتفاق يعتبر تطورا مهما وجيدا، بكل عناصره، سواء تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار، أو... 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T17:55+0000

2023-11-22T17:55+0000

2023-11-22T17:55+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس تحمل دلالات وتعكس خلاصات واستنتاجات مهمة، مفاداها أن طاولة الحوار والتفاوض تأتي بنتائج أفضل وأضمن من العمليات الحربية.وأكد أن إسرائيل ظنت بأنها وبالقوة فقط يمكن أن تحقق أهدافها، لكن بعد مرور 47 يومًا على الحرب بدأت في الاستنتاج بأن العدوان والانتقام ليس بالضرورة أن يحقق لها ما تريد.وفيما يتعلق بإمكانية إطلاق المزيد من الأسرى، مضى بالقول: "أما وأن إسرائيل وضعت أحد أهداف حربها تحرير الأسرى الإسرائيليين، واتضح جليًا بعد 47 يوما من الحرب أن عملية إطلاق ولو أسير واحد متعذرة من خلال العمل الحربي، وأن ذلك بات ممكنا من خلال التفاوض من الممكن ذلك".ويرى فارس أنه "في حال تواصلت الجهود ومورس ضغط على إسرائيل، سواء كان داخليًا – وهو موجود من المجتمع الإسرائيلي- أو ضغوط دولية عبر تضافر الجهود، قد تدفع إسرائيل بالتسليم والموافقة على إجراء مفاوضات أشمل وأهم بحيث تقود في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح كافة الأسرى لدينا ولديهم".وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.ويشمل الاتفاق، وفق الحركة، إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.كما ينص الاتفاق على "إطلاق سراح 50 من المحتجزين لدى حماس من النساء والأطفال دون سن 19 عاماً، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين".وأشارت حماس إلى أن الاتفاق نص على" وقف حركة الطيران في (شمال غزة) لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء".ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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