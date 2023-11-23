عربي
https://sputnikarabic.ae/20231123/حماس-قطر-ومصر-والولايات-المتحدة-ستكون-ضامنة-للامتثال-للهدنة-الإنسانية-في-غزة-1083419786.html
"حماس": قطر ومصر والولايات المتحدة ستكون ضامنة للامتثال للهدنة الإنسانية في غزة
"حماس": قطر ومصر والولايات المتحدة ستكون ضامنة للامتثال للهدنة الإنسانية في غزة
صرّح رئيس قسم العلاقات الخارجية في حركة "حماس" في قطاع غزة، باسم نعيم، اليوم الخميس في مقابلة تلفزيونية، أن قطر ومصر والولايات المتحدة ستكون ضامنة للهدنة... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T16:17+0000
2023-11-23T16:17+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0a/1074585725_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_477827eab0967c696bdc27edc155f9cc.jpg
وأوضح نعيم على قناة "العربي" التلفزيونية: "تمثل الهدنة الإنسانية في غزة خطوة مهمة في تخفيف معاناة شعبنا، إذ أن قطر ومصر والولايات المتحدة، التي كانت جزءا من هذه المفاوضات، هي الضامنة لاحترام الهدنة الإنسانية في غزة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن الهدنة الإنسانية لمدة أربعة أيام في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي، وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين من 13 شخصا يوم الجمعة، حوالي الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي.وتوصلت إسرائيل وحماس ، بوساطة قطر، يوم الأربعاء، إلى أول اتفاق واسع النطاق منذ تصاعد الصراع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، واتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية لمدة أربعة أيام لتبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين بينهما، على أن تبدأ اليوم الخميس. وفي وقت لاحق، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أن تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بموجب الاتفاق الذي توصلا إليه عبر مفاوضات غير مباشرة، أمس الأربعاء، لن يبدأ قبل يوم غد الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20231123/مصر-تتسلم-قائمتي-المحتجزين-والأسرى-المقرر-الإفراج-عنهم-غدا-من-الجانبين-الفلسطيني-والإسرائيلي--1083419539.html
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0a/1074585725_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3455f22eece41bb66f740f05b3f0a465.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية
العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية

"حماس": قطر ومصر والولايات المتحدة ستكون ضامنة للامتثال للهدنة الإنسانية في غزة

16:17 GMT 23.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatقادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس
قادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
صرّح رئيس قسم العلاقات الخارجية في حركة "حماس" في قطاع غزة، باسم نعيم، اليوم الخميس في مقابلة تلفزيونية، أن قطر ومصر والولايات المتحدة ستكون ضامنة للهدنة الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح نعيم على قناة "العربي" التلفزيونية: "تمثل الهدنة الإنسانية في غزة خطوة مهمة في تخفيف معاناة شعبنا، إذ أن قطر ومصر والولايات المتحدة، التي كانت جزءا من هذه المفاوضات، هي الضامنة لاحترام الهدنة الإنسانية في غزة".
وأشار ممثل الحركة إلى أن حماس مرت بمفاوضات طويلة وصعبة للتوصل إلى هدنة إنسانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن الهدنة الإنسانية لمدة أربعة أيام في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي، وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين من 13 شخصا يوم الجمعة، حوالي الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي.
العلم المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
مصر تتسلم قائمتي المحتجزين المقرر الإفراج عنهم من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
15:50 GMT
وتوصلت إسرائيل وحماس ، بوساطة قطر، يوم الأربعاء، إلى أول اتفاق واسع النطاق منذ تصاعد الصراع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، واتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية لمدة أربعة أيام لتبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين بينهما، على أن تبدأ اليوم الخميس.
وفي وقت لاحق، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أن تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بموجب الاتفاق الذي توصلا إليه عبر مفاوضات غير مباشرة، أمس الأربعاء، لن يبدأ قبل يوم غد الجمعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:32 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصورأمس, 22:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала