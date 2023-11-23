https://sputnikarabic.ae/20231123/حماس-قطر-ومصر-والولايات-المتحدة-ستكون-ضامنة-للامتثال-للهدنة-الإنسانية-في-غزة-1083419786.html

"حماس": قطر ومصر والولايات المتحدة ستكون ضامنة للامتثال للهدنة الإنسانية في غزة

"حماس": قطر ومصر والولايات المتحدة ستكون ضامنة للامتثال للهدنة الإنسانية في غزة

صرّح رئيس قسم العلاقات الخارجية في حركة "حماس" في قطاع غزة، باسم نعيم، اليوم الخميس في مقابلة تلفزيونية، أن قطر ومصر والولايات المتحدة ستكون ضامنة للهدنة... 23.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-23T16:17+0000

2023-11-23T16:17+0000

2023-11-23T16:17+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

اسرائيل

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأوضح نعيم على قناة "العربي" التلفزيونية: "تمثل الهدنة الإنسانية في غزة خطوة مهمة في تخفيف معاناة شعبنا، إذ أن قطر ومصر والولايات المتحدة، التي كانت جزءا من هذه المفاوضات، هي الضامنة لاحترام الهدنة الإنسانية في غزة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن الهدنة الإنسانية لمدة أربعة أيام في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي، وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين من 13 شخصا يوم الجمعة، حوالي الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي.وتوصلت إسرائيل وحماس ، بوساطة قطر، يوم الأربعاء، إلى أول اتفاق واسع النطاق منذ تصاعد الصراع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، واتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية لمدة أربعة أيام لتبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين بينهما، على أن تبدأ اليوم الخميس. وفي وقت لاحق، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أن تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بموجب الاتفاق الذي توصلا إليه عبر مفاوضات غير مباشرة، أمس الأربعاء، لن يبدأ قبل يوم غد الجمعة.

https://sputnikarabic.ae/20231123/مصر-تتسلم-قائمتي-المحتجزين-والأسرى-المقرر-الإفراج-عنهم-غدا-من-الجانبين-الفلسطيني-والإسرائيلي--1083419539.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية