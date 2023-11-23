https://sputnikarabic.ae/20231123/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-نأمل-أن-تتحول-التهدئة-لوقف-إطلاق-ناري-شامل-1083418712.html

قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": نأمل أن تتحول التهدئة لوقف إطلاق ناري شامل

قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": نأمل أن تتحول التهدئة لوقف إطلاق ناري شامل

صرح رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة حماس، باسم نعيم، أن سبب التأخير بدخول الهدنة حيز التنفيذ بين إسرائيل وحركة "حماس" يعود للمشهد المعقد على... 23.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-23T14:56+0000

2023-11-23T14:56+0000

2023-11-23T14:56+0000

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قال نعيم في لقاء مع "سبوتنيك": "أعتقد أن المفاوضات بين الأطراف من خلال الوسطاء تسير على قدم وساق وبشكل إيجابي، لكن المشهد على الأرض معقد جدا إن كان من الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني، لذلك حصل التأخير بسبب ترتيبات الميدان، لأنه هناك انسحاب للجيش وتسليم قوائم من كلا الطرفين، في العموم الأمور تسير بشكل بنّاء للوصول للتهدئة بأقرب وقت خلال الساعات القادمة".وفي سؤال لـ"سبوتنيك" حول إمكانية إطلاق سراح الأسيرة إسراء جعابيص، قال نعيم: "لم نستلم بشكل رسمي القائمة التي سيتم الإفراج عنها وما رأيناه في الإعلام التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية ون اسم الأسيرة إسراء جعابيص ضمن هذه الأسماء، ونحن قبل أن نستلم القائمة وضعنا شرطا أساسيا بإطلاق سراح النساء والأطفال من الطرف الفلسطيني حسب الأقدمية".وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، يوم الأربعاء، أنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة، لأيّام طويلة، توصلت الحركة لاتفاق هدنة إنسانية مع إسرائيل، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".وأضاف البيان: "وإدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوبًا".وتابعت الحركة: "وإطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجون الاحتلال دون سن 19 عاما، وذلك كله حسب الأقدمية، ووقف حركة الطيران في الجنوب، على مدار الأربعة أيام".كما تضمن الاتفاق "وقف حركة الطيران في الشمال(من قطاع غزة)، لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء".ولفتت الحركة إلى أنه "خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، وضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين". وفي وقت سابق من صباح يوم الأربعاء، وافقت الحكومة الإسرائيلية، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لإطلاق سراح نحو 50 محتجزا إسرائيليا في غزة ووقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام على الأقل.وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بيانًا رسميًا، يؤكد قرار الحكومة في بالموافقة على أول صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إنه "سيتم إطلاق سراح المحتجزين على مراحل".

https://sputnikarabic.ae/20231122/حماس-توصلنا-لاتفاق-هدنة-إنسانية-ووقف-إطلاق-نار-مؤقت-لمدة-4-أيام-1083361659.html

https://sputnikarabic.ae/20231123/حزب-الله-اللبناني-يعلن-قصف-قاعدة-عين-زيتيم-الإسرائيلية-بعشرات-الصواريخ-1083407980.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى