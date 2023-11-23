https://sputnikarabic.ae/20231123/مصر-تتسلم-قائمتي-المحتجزين-والأسرى-المقرر-الإفراج-عنهم-غدا-من-الجانبين-الفلسطيني-والإسرائيلي--1083419539.html
مصر تتسلم قائمتي المحتجزين المقرر الإفراج عنهم من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
مصر تتسلم قائمتي المحتجزين المقرر الإفراج عنهم من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
أعلن رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات ضياء رشوان، اليوم الخميس، أن القاهرة تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي المقرر... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T15:50+0000
2023-11-23T15:50+0000
2023-11-23T15:58+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وقال رشوان، في بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة: "مصر تؤكد ما تم الإعلان عنه من بدء سريان الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة، في تمام الساعة السابعة صباح غد الجمعة".وطالبت مصر طرفي الهدنة بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له وتم التوافق حوله، بحسب رشوان.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا، الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في القطاع، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20231123/الخارجية-القطرية-الهدنة-في-قطاع-غزة-ستبدأ-غدا-الساعة-7-صباحا-1083418063.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
مصر تتسلم قائمتي المحتجزين المقرر الإفراج عنهم من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
15:50 GMT 23.11.2023 (تم التحديث: 15:58 GMT 23.11.2023)
أعلن رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات ضياء رشوان، اليوم الخميس، أن القاهرة تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي المقرر الإفراج عنهم في إطار الهدنة المعلنة ابتداء من الساعة 7 صباح غد الجمعة.
وقال رشوان، في بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة: "مصر تؤكد ما تم الإعلان عنه من بدء سريان الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة، في تمام الساعة السابعة صباح غد الجمعة".
وأوضح رشوان أن "مصر قد تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمقرر الإفراج عنهم بعد ظهر اليوم الأول للهدنة، غدا الجمعة".
وطالبت مصر طرفي الهدنة بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له وتم التوافق حوله، بحسب رشوان.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا، الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.
وأضاف الأنصاري، عبر القناة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة".
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في القطاع، حسب الأمم المتحدة.