https://sputnikarabic.ae/20231123/رئيس-البرلمان-الليبي-يؤكد-رفضه-إقامة-قواعد-عسكرية-في-ليبيا-1083425880.html

رئيس البرلمان الليبي يؤكد رفضه إقامة قواعد عسكرية في ليبيا

رئيس البرلمان الليبي يؤكد رفضه إقامة قواعد عسكرية في ليبيا

أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اليوم الخميس، رفضه بشكل قاطع إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، لافتًا إلى أن الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي أمر ممكن... 23.11.2023, سبوتنيك عربي

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2023-11-23T20:32+0000

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وقال صالح في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "بالنسبة للقواعد العسكرية الأجنبية، نحن نرفض كل القواعد العسكرية في بلادنا ونحن نستطيع أن نحمي بلادنا، أما فيما يخص التدريب فهذا شأن فني يخص القوات المسلحة، لكن من الناحية السياسية نحن لا نقبل وجود قواعد عسكرية، والاستعانة بالخبراء والعلماء هذا أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة".وأضاف: "العلاقات بدأت تتحسن مع تركيا وأيضا تحسنت العلاقات التركية مع الجارة والشقيقة مصر، وزرت من قبل تركيا والتقيت مع مجلس النواب والتقيت مع السيد الرئيس، الآن لدي دعوة لزيارة تركيا، لم تحدد بعد ولكنها في الأيام القادمة، ووُجهت لي دعوة من البرلمان التركي، لذلك هناك احتمال أن أقوم بزيارة تركيا وأن نلتقي مع الرئيس خلال الأسبوعين القادمين قبل نهاية هذا العام".وأكد رئيس البرلمان الليبي، أن العلاقات مع روسيا على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن موسكو تحترم إرادة الليبيين وتعترف بالجهات الشرعية المنتخبة في البلاد.وأضاف أنه "واضح جدا مجلس الدوما داعم للشرعية المنتخبة وهذه الخطوة مهمة جدا على أنه لا توجد شرعية غير الشرعية المنتخبة من قبل الشعب الليبي، ولا يوجد لدينا أجهزة منتخبة إلا مجلس النواب".

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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, قواعد عسكرية