https://sputnikarabic.ae/20231123/رئيس-البرلمان-الليبي-يؤكد-رفضه-إقامة-قواعد-عسكرية-في-ليبيا-1083425880.html
رئيس البرلمان الليبي يؤكد رفضه إقامة قواعد عسكرية في ليبيا
رئيس البرلمان الليبي يؤكد رفضه إقامة قواعد عسكرية في ليبيا
أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اليوم الخميس، رفضه بشكل قاطع إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، لافتًا إلى أن الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي أمر ممكن... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T20:32+0000
2023-11-23T20:32+0000
2023-11-23T20:32+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
قواعد عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1f/1062933035_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_ca7b97860a0a819fc7a44bc6a595b466.jpg
وقال صالح في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "بالنسبة للقواعد العسكرية الأجنبية، نحن نرفض كل القواعد العسكرية في بلادنا ونحن نستطيع أن نحمي بلادنا، أما فيما يخص التدريب فهذا شأن فني يخص القوات المسلحة، لكن من الناحية السياسية نحن لا نقبل وجود قواعد عسكرية، والاستعانة بالخبراء والعلماء هذا أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة".وأضاف: "العلاقات بدأت تتحسن مع تركيا وأيضا تحسنت العلاقات التركية مع الجارة والشقيقة مصر، وزرت من قبل تركيا والتقيت مع مجلس النواب والتقيت مع السيد الرئيس، الآن لدي دعوة لزيارة تركيا، لم تحدد بعد ولكنها في الأيام القادمة، ووُجهت لي دعوة من البرلمان التركي، لذلك هناك احتمال أن أقوم بزيارة تركيا وأن نلتقي مع الرئيس خلال الأسبوعين القادمين قبل نهاية هذا العام".وأكد رئيس البرلمان الليبي، أن العلاقات مع روسيا على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن موسكو تحترم إرادة الليبيين وتعترف بالجهات الشرعية المنتخبة في البلاد.وأضاف أنه "واضح جدا مجلس الدوما داعم للشرعية المنتخبة وهذه الخطوة مهمة جدا على أنه لا توجد شرعية غير الشرعية المنتخبة من قبل الشعب الليبي، ولا يوجد لدينا أجهزة منتخبة إلا مجلس النواب".
https://sputnikarabic.ae/20231123/الرئاسة-التركية-تبلغ-سبوتنيك-عدم-التزامها-بتوقيت-لقبول-السويد-في-الناتو--1083407765.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1f/1062933035_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_6a1c63e0e5e307c7c3a08af908df1d68.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, قواعد عسكرية
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, قواعد عسكرية
رئيس البرلمان الليبي يؤكد رفضه إقامة قواعد عسكرية في ليبيا
أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اليوم الخميس، رفضه بشكل قاطع إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، لافتًا إلى أن الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة.
وقال صالح في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "بالنسبة للقواعد العسكرية الأجنبية، نحن نرفض كل القواعد العسكرية في بلادنا ونحن نستطيع أن نحمي بلادنا، أما فيما يخص التدريب فهذا شأن فني يخص القوات المسلحة، لكن من الناحية السياسية نحن لا نقبل وجود قواعد عسكرية، والاستعانة بالخبراء والعلماء هذا أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة".
وأكد رئيس البرلمان الليبي، تلقيه دعوة لزيارة تركيا، ولكن لم يتم تحديد الموعد بعد، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الأسبوعين المقبلين قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف: "العلاقات بدأت تتحسن مع تركيا وأيضا تحسنت العلاقات التركية مع الجارة والشقيقة مصر، وزرت من قبل تركيا والتقيت مع مجلس النواب والتقيت مع السيد الرئيس، الآن لدي دعوة لزيارة تركيا، لم تحدد بعد ولكنها في الأيام القادمة، ووُجهت لي دعوة من البرلمان التركي، لذلك هناك احتمال أن أقوم بزيارة تركيا وأن نلتقي مع الرئيس خلال الأسبوعين القادمين قبل نهاية هذا العام".
وأكد رئيس البرلمان الليبي، أن العلاقات مع روسيا على أعلى مستوى
، لافتًا إلى أن موسكو تحترم إرادة الليبيين وتعترف بالجهات الشرعية المنتخبة في البلاد.
وقال صالح في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "العلاقات مع روسيا جيدة جدا، وروسيا داعمة للشرعية في ليبيا منذ البداية، وبالتالي العلاقات على أعلى مستوى كأي علاقات مع الدول الصديقة التي تتعاون وتحترم إرادة الليبيين".
وأضاف أنه "واضح جدا مجلس الدوما داعم للشرعية المنتخبة وهذه الخطوة مهمة جدا على أنه لا توجد شرعية غير الشرعية المنتخبة من قبل الشعب الليبي، ولا يوجد لدينا أجهزة منتخبة إلا مجلس النواب".