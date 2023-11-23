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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231123/سيناتور-أمريكي-يصف-الوضع-في-أوكرانيا-بـالبائس-1083408293.html
سيناتور أمريكي يصف الوضع في أوكرانيا بـ"البائس"
سيناتور أمريكي يصف الوضع في أوكرانيا بـ"البائس"
دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بن كاردين، لتقديم مساعدة أمريكية فورية لأوكرانيا، على عكس إسرائيل التي لديها القدرة للدفاع عن نفسها. 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T10:18+0000
2023-11-23T10:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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العالم
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ووفقا لعضو الكونغرس، فإن تقديم المساعدة لإسرائيل مهم أيضا، ولكنه "ليس حاسما"، بينما بالنسبة لكييف، فإن "المساعدة في الوقت المناسب هي أكثر أهمية بكثير".وأضاف: "فيما يتعلق بالدفاع عن إسرائيل، فإن لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم. وعلينا أن نتأكد من أننا نمنحهم ما يحتاجون إليه".وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في أكتوبر/تشرين الأول، إن الولايات المتحدة لا تزال واثقة من قدرتها على الاستمرار في تلبية احتياجات الأسلحة لإسرائيل وأوكرانيا.وفي وقت سابق، قال السيناتور الجمهوري، كيفن كريمر، لبوابة "سيمافور"، إنه لن يكون هناك دعم للمساعدة العسكرية لأوكرانيا إذا لم تتمكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من تقليل عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد عبر الحدود الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20231120/سيناتور-أمريكي-الولايات-المتحدة-لن-تكون-قادرة-على-مساعدة-أوكرانيا-حتى-يتم-حل-أزمة-الهجرة-1083324788.html
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أخبار أوكرانيا, إسرائيل, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, إسرائيل, روسيا, العالم

سيناتور أمريكي يصف الوضع في أوكرانيا بـ"البائس"

10:18 GMT 23.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بن كاردين، لتقديم مساعدة أمريكية فورية لأوكرانيا، على عكس إسرائيل التي لديها القدرة للدفاع عن نفسها.
ووفقا لعضو الكونغرس، فإن تقديم المساعدة لإسرائيل مهم أيضا، ولكنه "ليس حاسما"، بينما بالنسبة لكييف، فإن "المساعدة في الوقت المناسب هي أكثر أهمية بكثير".

ووصف كاردين وضع أوكرانيا بـ"البائس"، داعيًا لتقديم مساعدة فورية لها.

وأضاف: "فيما يتعلق بالدفاع عن إسرائيل، فإن لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم. وعلينا أن نتأكد من أننا نمنحهم ما يحتاجون إليه".
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
سيناتور أمريكي: الولايات المتحدة لن تكون قادرة على مساعدة أوكرانيا حتى يتم حل أزمة الهجرة
20 نوفمبر, 16:39 GMT
وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في أكتوبر/تشرين الأول، إن الولايات المتحدة لا تزال واثقة من قدرتها على الاستمرار في تلبية احتياجات الأسلحة لإسرائيل وأوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال السيناتور الجمهوري، كيفن كريمر، لبوابة "سيمافور"، إنه لن يكون هناك دعم للمساعدة العسكرية لأوكرانيا إذا لم تتمكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من تقليل عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد عبر الحدود الجنوبية.
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