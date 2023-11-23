https://sputnikarabic.ae/20231123/سيناتور-أمريكي-يصف-الوضع-في-أوكرانيا-بـالبائس-1083408293.html

سيناتور أمريكي يصف الوضع في أوكرانيا بـ"البائس"

سيناتور أمريكي يصف الوضع في أوكرانيا بـ"البائس"

دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بن كاردين، لتقديم مساعدة أمريكية فورية لأوكرانيا، على عكس إسرائيل التي لديها القدرة للدفاع عن نفسها. 23.11.2023, سبوتنيك عربي

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ووفقا لعضو الكونغرس، فإن تقديم المساعدة لإسرائيل مهم أيضا، ولكنه "ليس حاسما"، بينما بالنسبة لكييف، فإن "المساعدة في الوقت المناسب هي أكثر أهمية بكثير".وأضاف: "فيما يتعلق بالدفاع عن إسرائيل، فإن لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم. وعلينا أن نتأكد من أننا نمنحهم ما يحتاجون إليه".وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في أكتوبر/تشرين الأول، إن الولايات المتحدة لا تزال واثقة من قدرتها على الاستمرار في تلبية احتياجات الأسلحة لإسرائيل وأوكرانيا.وفي وقت سابق، قال السيناتور الجمهوري، كيفن كريمر، لبوابة "سيمافور"، إنه لن يكون هناك دعم للمساعدة العسكرية لأوكرانيا إذا لم تتمكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من تقليل عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد عبر الحدود الجنوبية.

https://sputnikarabic.ae/20231120/سيناتور-أمريكي-الولايات-المتحدة-لن-تكون-قادرة-على-مساعدة-أوكرانيا-حتى-يتم-حل-أزمة-الهجرة-1083324788.html

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