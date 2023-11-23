https://sputnikarabic.ae/20231123/شويغو-نعزز-في-منظمة-الأمن-الجماعي-نظام-الدفاع-الجوي-المشترك-1083415071.html
شويغو: نعزز في منظمة الأمن الجماعي نظام الدفاع الجوي المشترك
شويغو: نعزز في منظمة الأمن الجماعي نظام الدفاع الجوي المشترك
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، بأن جاهزية النظام الأمني لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على أعلى المستويات ويجري تعزيزه. 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T12:39+0000
2023-11-23T12:39+0000
2023-11-23T12:39+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقال شويغو للصحفيين ردا على سؤال حول الجاهزية الأمنية في منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "الجاهزية (النظام الأمني) عالية جدا وخاصة أننا نختبره بشكل دائم، ونجري التدريبات في مختلف الميادين وفي مختلف الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لذلك الجاهزية عالية جدا".وأضاف شويغو: "نواصل بذل كل ما في وسعنا لتعزيز وتقوية نظام الدفاع الجوي المشترك مع كل دولة عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بالطبع مع الأخذ بالاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة".ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وينظر مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في المسائل الأساسية لأنشطة المنظمة، ويتخذ القرارات التي تهدف إلى تنفيذ أهدافها وغاياتها، فضلًا عن ضمان التنسيق والأنشطة المشتركة للدول الأعضاء، لتحقيق هذه الأهداف.ويتكون المجلس من قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231123/بوتين-يصل-إلى-العاصمة-البيلاروسية-من-أجل-المشاركة-في-قمة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1083408496.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
شويغو: نعزز في منظمة الأمن الجماعي نظام الدفاع الجوي المشترك
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، بأن جاهزية النظام الأمني لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على أعلى المستويات ويجري تعزيزه.
وقال شويغو للصحفيين ردا على سؤال حول الجاهزية الأمنية في منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "الجاهزية (النظام الأمني) عالية جدا وخاصة أننا نختبره بشكل دائم، ونجري التدريبات في مختلف الميادين وفي مختلف الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لذلك الجاهزية عالية جدا".
وأضاف شويغو: "نواصل بذل كل ما في وسعنا لتعزيز وتقوية نظام الدفاع الجوي المشترك مع كل دولة عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بالطبع مع الأخذ بالاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة".
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وينظر مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في المسائل الأساسية لأنشطة المنظمة، ويتخذ القرارات التي تهدف إلى تنفيذ أهدافها وغاياتها، فضلًا عن ضمان التنسيق والأنشطة المشتركة للدول الأعضاء، لتحقيق هذه الأهداف.
ويتكون المجلس من قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا.