https://sputnikarabic.ae/20231123/صحفي-ألماني-يكشف-عن-ولادة-حليف-جديد-لبوتين-من-ضمن-الناتو-1083401622.html
صحفي ألماني يكشف عن ولادة "حليف جديد لبوتين" من ضمن "الناتو"
صحفي ألماني يكشف عن ولادة "حليف جديد لبوتين" من ضمن "الناتو"
كتب الصحفي الألماني، جوليان روبكي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن المرشح لمنصب رئيس حكومة هولندا، خيرت فيلدرز، قد يصبح حليفًا لروسيا. 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T06:06+0000
2023-11-23T06:06+0000
2023-11-23T06:13+0000
العالم
روسيا
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ويعتقد روبكي أن "الرئيس الجديد المفترض للحكومة الهولندية. دولة أخرى في حلف شمال الأطلسي تقف إلى جانب روسيا. يحتاج بوتين فقط إلى الجلوس ومشاهدة الدعم لأوكرانيا ينهار تدريجيًا".ويشارك 26 حزبًا سياسيًا في الانتخابات البرلمانية الهولندية، من بين أكبر الأحزاب "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الليبرالي المحافظ الحاكم حاليًا، والذي يرأسه وزير العدل ديلان جيسيلجيز زيجيريوس، وحزب "الحرية" اليميني المتطرف بزعامة خيرت فيلدرز، والكتلة اليسارية ("حزب اليسار الأخضر"، "حزب العمل" بقيادة نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق فرانس تيمرمانز، و"حزب العقد الاجتماعي الجديد"، الذي يتزعمه بيتر أومتزيج، والذي تأسس هذا الصيف).ووفقا لاستطلاعات الرأي، فاز حزب "الحرية" بـ 35 مقعدا في البرلمان. ولكي تحصل القوة السياسية على الأغلبية، يجب أن تحصل على 76 مقعدا برلمانيا من أصل 150.
https://sputnikarabic.ae/20231123/إعلام-صيني-يتحدث-عن-عويل-في-مكتب-زيلينسكي-بسبب-انهيار-كييف-1083401398.html
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العالم, روسيا
صحفي ألماني يكشف عن ولادة "حليف جديد لبوتين" من ضمن "الناتو"
06:06 GMT 23.11.2023 (تم التحديث: 06:13 GMT 23.11.2023)
كتب الصحفي الألماني، جوليان روبكي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن المرشح لمنصب رئيس حكومة هولندا، خيرت فيلدرز، قد يصبح حليفًا لروسيا.
ويعتقد روبكي أن "الرئيس الجديد المفترض للحكومة الهولندية. دولة أخرى في حلف شمال الأطلسي تقف إلى جانب روسيا. يحتاج بوتين فقط إلى الجلوس ومشاهدة الدعم لأوكرانيا ينهار تدريجيًا".
ويشارك 26 حزبًا سياسيًا في الانتخابات البرلمانية الهولندية، من بين أكبر الأحزاب "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الليبرالي المحافظ الحاكم حاليًا، والذي يرأسه وزير العدل ديلان جيسيلجيز زيجيريوس، وحزب "الحرية" اليميني المتطرف بزعامة خيرت فيلدرز، والكتلة اليسارية ("حزب اليسار الأخضر"، "حزب العمل" بقيادة نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق فرانس تيمرمانز، و"حزب العقد الاجتماعي الجديد"، الذي يتزعمه بيتر أومتزيج، والذي تأسس هذا الصيف).
ووفقا لاستطلاعات الرأي، فاز حزب "الحرية" بـ 35 مقعدا في البرلمان. ولكي تحصل القوة السياسية على الأغلبية، يجب أن تحصل على 76 مقعدا برلمانيا من أصل 150.