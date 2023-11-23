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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231123/ضابط-أمريكي-سابق-الجنود-الأوكرانيون-يفرون-بأعداد-كبيرة-1083424355.html
ضابط أمريكي سابق: الجنود الأوكرانيون يفرون بأعداد كبيرة
ضابط أمريكي سابق: الجنود الأوكرانيون يفرون بأعداد كبيرة
قال المستشار السابق في البنتاغون الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، في مقابلة، إن القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار بسبب ارتفاع مستوى الفرار بين صفوف... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T18:21+0000
2023-11-23T18:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأضاف ماكغريغور: "القوات الأوكرانية تهرب الآن بأعداد كبيرة، وهناك العديد من القادة الذين يسلمون وحدات صغيرة كاملة لأنهم لا يستطيعون إجلاء الجرحى".وأضاف ماكغريغور في مقابلة مع قناة "ستيفن غاردنر" على "يوتيوب": "أغضب زيلينسكي ملايين الأوكرانيين، وقادهم على طريق كارثة حقيقية، وعادة ما ينتهي كل شيء بشكل سيء للقائد".وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر السادس، حيث ألقت في ألوية قتالية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية. وذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن خسائر العدو بلغت ما يقرب من 14 ألف مقاتل إضافي و1.8 ألف قطعة من المعدات.
https://sputnikarabic.ae/20231120/وزير-أوكراني-سابق-الشعب-لا-يريد-التضحية-بنفسه-لأجل-دونباس-1083310044.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

ضابط أمريكي سابق: الجنود الأوكرانيون يفرون بأعداد كبيرة

18:21 GMT 23.11.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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قال المستشار السابق في البنتاغون الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، في مقابلة، إن القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار بسبب ارتفاع مستوى الفرار بين صفوف الجيش.
وأضاف ماكغريغور: "القوات الأوكرانية تهرب الآن بأعداد كبيرة، وهناك العديد من القادة الذين يسلمون وحدات صغيرة كاملة لأنهم لا يستطيعون إجلاء الجرحى".

وأكد ماكغريغور، أن هذا الصراع قد تمت خسارته بالنسبة لكييف، في الوقت نفسه، لم يستبعد أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، لديه بالفعل العديد من الطرق للهروب.

وأضاف ماكغريغور في مقابلة مع قناة "ستيفن غاردنر" على "يوتيوب": "أغضب زيلينسكي ملايين الأوكرانيين، وقادهم على طريق كارثة حقيقية، وعادة ما ينتهي كل شيء بشكل سيء للقائد".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير أوكراني سابق: الشعب لا يريد التضحية بنفسه لأجل دونباس
20 نوفمبر, 09:19 GMT
وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر السادس، حيث ألقت في ألوية قتالية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية.
وذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن خسائر العدو بلغت ما يقرب من 14 ألف مقاتل إضافي و1.8 ألف قطعة من المعدات.
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