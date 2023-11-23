https://sputnikarabic.ae/20231123/ضابط-أمريكي-سابق-الجنود-الأوكرانيون-يفرون-بأعداد-كبيرة-1083424355.html
ضابط أمريكي سابق: الجنود الأوكرانيون يفرون بأعداد كبيرة
ضابط أمريكي سابق: الجنود الأوكرانيون يفرون بأعداد كبيرة
قال المستشار السابق في البنتاغون الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، في مقابلة، إن القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار بسبب ارتفاع مستوى الفرار بين صفوف... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T18:21+0000
2023-11-23T18:21+0000
2023-11-23T18:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف ماكغريغور: "القوات الأوكرانية تهرب الآن بأعداد كبيرة، وهناك العديد من القادة الذين يسلمون وحدات صغيرة كاملة لأنهم لا يستطيعون إجلاء الجرحى".وأضاف ماكغريغور في مقابلة مع قناة "ستيفن غاردنر" على "يوتيوب": "أغضب زيلينسكي ملايين الأوكرانيين، وقادهم على طريق كارثة حقيقية، وعادة ما ينتهي كل شيء بشكل سيء للقائد".وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر السادس، حيث ألقت في ألوية قتالية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية. وذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن خسائر العدو بلغت ما يقرب من 14 ألف مقاتل إضافي و1.8 ألف قطعة من المعدات.
https://sputnikarabic.ae/20231120/وزير-أوكراني-سابق-الشعب-لا-يريد-التضحية-بنفسه-لأجل-دونباس-1083310044.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
ضابط أمريكي سابق: الجنود الأوكرانيون يفرون بأعداد كبيرة
قال المستشار السابق في البنتاغون الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، في مقابلة، إن القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار بسبب ارتفاع مستوى الفرار بين صفوف الجيش.
وأضاف ماكغريغور: "القوات الأوكرانية تهرب الآن بأعداد كبيرة، وهناك العديد من القادة الذين يسلمون وحدات صغيرة كاملة لأنهم لا يستطيعون إجلاء الجرحى".
وأكد ماكغريغور، أن هذا الصراع قد تمت خسارته بالنسبة لكييف، في الوقت نفسه، لم يستبعد أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، لديه بالفعل العديد من الطرق للهروب.
وأضاف ماكغريغور في مقابلة مع قناة "ستيفن غاردنر" على "يوتيوب": "أغضب زيلينسكي ملايين الأوكرانيين، وقادهم على طريق كارثة
حقيقية، وعادة ما ينتهي كل شيء بشكل سيء للقائد".
وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر السادس، حيث ألقت في ألوية قتالية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية.
وذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن خسائر العدو بلغت ما يقرب من 14 ألف مقاتل إضافي و1.8 ألف قطعة من المعدات.