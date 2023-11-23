https://sputnikarabic.ae/20231123/فصائل-عراقية-تستهدف-قاعدة-أمريكية-في-مطار-أربيل-بطائرة-مسيرة-1083399561.html

فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل بطائرة مسيرة

فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل بطائرة مسيرة

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم تحت رايتها عدة فصائل مسلحة، اليوم الخميس، استهداف قاعدة أمريكية في مطار أربيل الدولي شمالي العراق، ردًا على... 23.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-23T02:22+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أنه "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أمس الأربعاء استهداف قاعدة حرير الأمريكية شمالي البلاد بطائرة مسيرة، ردا على التصعيد الإسرائيلي في غزة.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لـ66 هجوما منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى إصابة 62 شخصا.وفي سياق متصل، أعلن الحشد الشعبي العراقي، مقتل 8 من عناصره وإصابة 4 آخرين، جراء الغارات الأمريكية على جنوب غربي العاصمة بغداد.وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي منذ إعلان الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيليا غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231117/مسيرتان-تضربان-قاعدة-عين-الأسد-الأمريكية-بعد-ساعات-من-استهداف-حرير---1083231800.html

https://sputnikarabic.ae/20231122/البنتاغون-يكشف-حصيلة-الهجمات-على-قواته-بالعراق-وسوريا-1083360836.html

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