https://sputnikarabic.ae/20231123/ماذا-ينتظر-غزة-في-ظل-الحرب-1083424166.html

ماذا ينتظر غزة في ظل الحرب؟

ماذا ينتظر غزة في ظل الحرب؟

أوضاع مأساوية في قطاع غزة وصلت لها كل القطاعات ناهيك عن الإنسان وطبيعة حياته اليومية التي تغيرت بفعل آلة الحرب. 23.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-23T18:09+0000

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ماذا ينتظر غزة في ظل الحرب؟ ماذا ينتظر غزة في ظل الحرب؟

لم يتبقى شيء للسكان يحلمون به للانطلاق مجددا، حتى مع الاتفاق على هدنة إنسانية لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات، كلها تبقى حلولًا مؤقتة لا تغير في مسار الحرب.ومن مؤثرات هذه الحرب، المخاوف من وقوع فيضان في بركة الشيخ رضوان، التي امتلأت بالمياه العادمة ومياه الأمطار؛ مما سيؤدي لغرق أحياء كاملة ونشر الكثير من الأوبئة والحشرات والقوارض.هذا جزء بسيط من الواقع، لكن الأهم هو الإنسان، وكذلك الأطفال، إذ أصبح قطاع غزة المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال، بحسب مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).قتل خلال هذه الحرب أكثر من ستة آلاف طفل، مما يشكل نسبة كبيرة من القتلى، والعدد قابل للزيادة، نتيجة أعداد المفقودين المتزايدة، بعضهم على الأرجح لا يزال تحت الأنقاض، في ظل أدوات شحيحة لعمال الإغاثة.وعن بركة الشيخ رضوان التي امتلأت بالمياه العادمة، ذكر أن هناك أكثر من ألف طفل مريض بالجهاز الهضمي نتيجة الإصابات بأمراض الكوليرا والأمراض الجلدية والجهاز التنفسي، لذلك تتسبب هذه البركة بزيادة الأمراض وصعوبة الوصول إلى الجثث لنقلها من تحت المنازل المنهارة.من جهته، قال حازم الصوراني، رئيس هيئة فلسطين العربية للإغاثة والتنمية، إن "الأطفال يتعرضون للانتهاكات الإسرائيلية نتيجة القصف بأطنان المتفجرات وهجر الكثير منهم وهم نائمون إلى جنوب قطاع غزة".واعتبر مدير مركز "أحرار" لحقوق الإنسان، فؤاد الخُفّش، أن ما يجري في غزة كارثة كاملة بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها ومنع المياه والغذاء والوقود والعلاج وحتى الاتصالات، مما يعقد الحالة الإنسانية داخل القطاع.وأوضح أن المنظمات الدولية تكتفي بالشجب والاستنكار والمناشدة بدخول المساعدات الإنسانية المطلوبة، مشيرا إلى أن هذه المطالبات لا بد أن ترتقي لمستوى ما يحصل في القطاع بحق المواطنين وتتحول لواقع فعال من خلال إجبار الاحتلال على المساعدات للمواطنين.المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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