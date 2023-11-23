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https://sputnikarabic.ae/20231123/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-سيكون-قصيرا-1083424657.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون قصيرا
وزير الدفاع الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون قصيرا
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، أن مدة وقف إطلاق النار المرتقب في قطاع غزة ستكون "قصيرة"، وبعد ذلك "سيستمر القتال بشكل مكثف لمدة شهرين... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T19:08+0000
2023-11-23T19:08+0000
اسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وقال غالانت أثناء تواجده في إحدى القواعد العسكرية: "ستكون وقفة قصيرة، وبعد ذلك سيستمر القتال العنيف، وسيتم خلق الضغط لإعادة المزيد من المختطفين، ومن المتوقع القتال لمدة شهرين آخرين على الأقل".وصرّح غالانت، يوم السبت الماضي، بأن مقاتلي "حماس لديهم عدد أقل من الملاجئ في قطاع غزة"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سيصل إليهم في جنوب القطاع.وتوصلت إسرائيل وحماس، بوساطة قطر، يوم الأربعاء، إلى أول اتفاق واسع النطاق منذ تصاعد الصراع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، واتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية لمدة أربعة أيام لتبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين بينهما.وصرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، اليوم الخميس، أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا، الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.وفي وقت سابق أعلنت حركة حماس، في بيان لها، أنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة، توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".وأوضحت الحركة أنها توصلت مع إسرائيل إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام. ويشمل الاتفاق أيضًا الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231123/حماس-قطر-ومصر-والولايات-المتحدة-ستكون-ضامنة-للامتثال-للهدنة-الإنسانية-في-غزة-1083419786.html
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اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

وزير الدفاع الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون قصيرا

19:08 GMT 23.11.2023
© Sputnik . AMMAR AWADجلسة الحكومة الإسرائيلية في الجولان
جلسة الحكومة الإسرائيلية في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© Sputnik . AMMAR AWAD
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، أن مدة وقف إطلاق النار المرتقب في قطاع غزة ستكون "قصيرة"، وبعد ذلك "سيستمر القتال بشكل مكثف لمدة شهرين آخرين على الأقل".
وقال غالانت أثناء تواجده في إحدى القواعد العسكرية: "ستكون وقفة قصيرة، وبعد ذلك سيستمر القتال العنيف، وسيتم خلق الضغط لإعادة المزيد من المختطفين، ومن المتوقع القتال لمدة شهرين آخرين على الأقل".
وصرّح غالانت، يوم السبت الماضي، بأن مقاتلي "حماس لديهم عدد أقل من الملاجئ في قطاع غزة"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سيصل إليهم في جنوب القطاع.
وتوصلت إسرائيل وحماس، بوساطة قطر، يوم الأربعاء، إلى أول اتفاق واسع النطاق منذ تصاعد الصراع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، واتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية لمدة أربعة أيام لتبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين بينهما.
قادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
"حماس": قطر ومصر والولايات المتحدة ستكون ضامنة للامتثال للهدنة الإنسانية في غزة
16:17 GMT
وصرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، اليوم الخميس، أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا، الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.
وفي وقت سابق أعلنت حركة حماس، في بيان لها، أنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة، توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".
وأوضحت الحركة أنها توصلت مع إسرائيل إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام. ويشمل الاتفاق أيضًا الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.
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