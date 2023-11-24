https://sputnikarabic.ae/20231124/إسرائيل-ترفض-المشاركة-بمنتدى-برشلونة-لمناقشة-السلام-في-غزة-1083440824.html

إسرائيل ترفض المشاركة بمنتدى برشلونة لمناقشة السلام في غزة

إسرائيل ترفض المشاركة بمنتدى برشلونة لمناقشة السلام في غزة

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل رفضت المشاركة في منتدى "الاتحاد من أجل المتوسط"، حيث أرادت إسبانيا مناقشة إحلال السلام في قطاع غزة. 24.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت صحيفة "لا رازون" الإسبانية نقلاً عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية لم تسمها: "تكمن خطورته (الاجتماع) بأن يتحول إلى منتدى دولي آخر تهاجم فيه الدول العربية إسرائيل... إسرائيل لا تنوي المشاركة في هذا الاجتماع".وأضافت الصحيفة أن إسبانيا أرادت تحويل منتدى "الاتحاد من أجل المتوسط"، الذي سيعقد يوم الاثنين في برشلونة، إلى قمة لإحلال السلام بين إسرائيل وفلسطين.وأوضحت أن إسرائيل رفضت المشاركة مباشرة بعد الاجتماع الرسمي لرئيسي الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وتوصلت إسرائيل وحماس، بوساطة قطرية مصرية أمريكية، يوم الأربعاء الماضي، إلى أول اتفاق واسع النطاق، منذ تصاعد الصراع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.ويقضي الاتفاق بوقف الأعمال القتالية لمدة 4 أيام، وتشمل تبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين.ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.وفي وقت سابق اليوم، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين، وانضمامها إلى الأمم المتحدة، وأن تكون منزوعة السلاح، وتوجد فيها قوات دولية أو عربية، لضمان الأمن.وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا: "مستعدون أن الدولة هذه تكون منزوعة السلاح، وأنه يكون فيها قوات من الناتو، أو الأمم المتحدة، أو قوات عربية، أو قوات أمريكية، حتى نحقق الأمن للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول "الاتحاد من أجل المتوسط"، الاثنين المقبل، بمدينة برشلونة الإسبانية، في المنتدى الإقليمي الثامن لمناقشة الوضع الحرج في الشرق الأوسط، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، وتداعياتها المحتملة إقليميا.

https://sputnikarabic.ae/20231124/السيسي-يطالب-المجتمع-الدولي-بالاعتراف-بدولة-فلسطين-منزوعة-السلاح---1083439333.html

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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار