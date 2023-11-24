https://sputnikarabic.ae/20231124/خبير-الأوضاع-على-الجبهة-اللبنانية-قد-تشهد-هدوءا-بالتزامن-مع-الهدنة-في-غزة-1083438684.html
خبير: الأوضاع على الجبهة اللبنانية قد تشهد هدوءا بالتزامن مع الهدنة في غزة
خبير: الأوضاع على الجبهة اللبنانية قد تشهد هدوءا بالتزامن مع الهدنة في غزة
قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن "حزب الله" انخرط في الحرب ضد إسرائيل للمساندة وتخفيف الضغط عن غزة، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات على التهدئة... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T10:27+0000
2023-11-24T10:27+0000
2023-11-24T10:27+0000
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وأوضح في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الجديد أن حزب الله استخدم تقنيات عسكرية جديدة من أقمار صناعية إلى صواريخ بركان التي تحمل 300 كيلوغرام من المتفجرات وطائرات مسيرة انتحارية ضد المواقع الإسرائيلية". وأضاف أن "ذلك استلزم ردا إسرائيليا مؤلما تمثل في قتل قادة كتيبة الرضوان الخاصة من كتائب الحزب، على حد قوله. وأكد ملاعب أن "حضور المبعوث الأمريكي لشؤون أمن الطاقة العالمي، ومستشار الرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين إلى إسرائيل قبيل الهدنة، تزامنًا مع حضور وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت، يشير إلى رغبة مشتركة في تهدئة الوضع على الجبهة اللبنانية، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال – رغم ذلك – إن الكلمة ستبقى للميدان".وتوصلت إسرائيل وحركة حماس، بوساطة قطرية مصرية أمريكية، يوم الأربعاء الماضي، إلى أول اتفاق واسع النطاق، منذ تصاعد الصراع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.ويقضي الاتفاق بوقف الأعمال القتالية لمدة 4 أيام، وتشمل تبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين.ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20231124/صاروخ-من-حزب-الله-يتسبب-بسقوط-سقف-مقر-إسرائيلي-وانفجاره-بمن-فيه-فيديو-1083429026.html
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حصري, لبنان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, لبنان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
خبير: الأوضاع على الجبهة اللبنانية قد تشهد هدوءا بالتزامن مع الهدنة في غزة
حصري
قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن "حزب الله" انخرط في الحرب ضد إسرائيل للمساندة وتخفيف الضغط عن غزة، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات على التهدئة على الجبهة اللبنانية بالتزامن مع دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ.
وأوضح في حديثه لـ"راديو سبوتنيك
"، أن "الجديد أن حزب الله استخدم تقنيات عسكرية جديدة من أقمار صناعية إلى صواريخ بركان التي تحمل 300 كيلوغرام من المتفجرات وطائرات مسيرة انتحارية ضد المواقع الإسرائيلية".
وأضاف أن "ذلك استلزم ردا إسرائيليا مؤلما تمثل في قتل قادة كتيبة الرضوان الخاصة من كتائب الحزب، على حد قوله.
وأكد ملاعب أن "حضور المبعوث الأمريكي لشؤون أمن الطاقة العالمي، ومستشار الرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين إلى إسرائيل قبيل الهدنة، تزامنًا مع حضور وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت، يشير إلى رغبة مشتركة في تهدئة الوضع على الجبهة اللبنانية
، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال – رغم ذلك – إن الكلمة ستبقى للميدان".
وتوصلت إسرائيل وحركة حماس، بوساطة قطرية مصرية أمريكية، يوم الأربعاء الماضي، إلى أول اتفاق واسع النطاق، منذ تصاعد الصراع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
ويقضي الاتفاق بوقف الأعمال القتالية لمدة 4 أيام، وتشمل تبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين.
ودخل وقف إطلاق النار
في قطاع غزة، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.