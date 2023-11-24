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https://sputnikarabic.ae/20231124/سيارات-فلسطينية-لا-تموت-مشهد-يعبر-عن-إرادة-الحياة-فيديو---1083454102.html
سيارات فلسطينية "لا تموت".. مشهد يعبر عن إرادة الحياة... فيديو
سيارات فلسطينية "لا تموت".. مشهد يعبر عن إرادة الحياة... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر مواطنين من قطاع غزة يستخدمون سيارة محطمة للتنقل بها. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T15:27+0000
2023-11-24T15:32+0000
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وبحسب المقطع المتداول، يقوم فلسطينيون في قطاع غزة باستخدام سياراتهم المحطمة كوسيلة للتنقل ضمن القطاع رغم تعرضها لضرر كبير.ويحاول سكان غزة في الوقت الراهن استخدام كل وسيلة نقل متوفرة للتنقل بها منذ بدء الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة وما تسببته من دمار في البشر والحجر.ويلجأ العديد من السكان إلى استخدام العربات المجرورة بواسطة الحيوانات للتنقل بها بسبب عدم توفر الوقود في القطاع.ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي سيستمر 4 أيام، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وأكدت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أمس الخميس، أن الهدنة الإنسانية مع إسرائيل تدخل حيز التنفيذ في تمام السابعة صباح الجمعة 24 نوفمبر، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20231124/دولة-أفريقية-تعمل-على-تصنيف-إسرائيل-كدولة-فصل-عنصري-عن-طريق-محكمة-العدل-الدولية-1083447433.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, نادي الفيديو
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, نادي الفيديو

سيارات فلسطينية "لا تموت".. مشهد يعبر عن إرادة الحياة... فيديو

15:27 GMT 24.11.2023 (تم التحديث: 15:32 GMT 24.11.2023)
© AFP 2023 / Zain Jaafarاقتحام القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة للاجئين بالضفة الغربية، 21 نوفمبر 2023
اقتحام القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة للاجئين بالضفة الغربية، 21 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / Zain Jaafar
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر مواطنين من قطاع غزة يستخدمون سيارة محطمة للتنقل بها.
وبحسب المقطع المتداول، يقوم فلسطينيون في قطاع غزة باستخدام سياراتهم المحطمة كوسيلة للتنقل ضمن القطاع رغم تعرضها لضرر كبير.
ويحاول سكان غزة في الوقت الراهن استخدام كل وسيلة نقل متوفرة للتنقل بها منذ بدء الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة وما تسببته من دمار في البشر والحجر.
ويلجأ العديد من السكان إلى استخدام العربات المجرورة بواسطة الحيوانات للتنقل بها بسبب عدم توفر الوقود في القطاع.
توجه الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة عبر ممر صلاح الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
حكومة أفريقية تعمل على تصنيف إسرائيل "كدولة فصل عنصري" عبر محكمة العدل الدولية
14:42 GMT
ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي سيستمر 4 أيام، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكدت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أمس الخميس، أن الهدنة الإنسانية مع إسرائيل تدخل حيز التنفيذ في تمام السابعة صباح الجمعة 24 نوفمبر، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.
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