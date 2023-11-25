https://sputnikarabic.ae/20231125/إشارة-يشاهدها-الجميع-في-شاشة-الحاسوب-والجوال-ولا-أحد-يعرف-تفسيرها-1083470269.html
إشارة يشاهدها الجميع في شاشة الحاسوب والجوال ولا أحد يعرف تفسيرها
إشارة يشاهدها الجميع في شاشة الحاسوب والجوال ولا أحد يعرف تفسيرها
يُظهر بحث جديد تم إجراؤه بأن 5% فقط من البالغين في المملكة المتحدة يفهمون معنى رمز "القفل" المتواجد بجانب خانة البحث، وهو أمر ينطبق على جميع المستخدمين، الأمر... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T13:25+0000
2023-11-25T13:25+0000
2023-11-25T13:25+0000
مجتمع
العالم
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ورمز "القفل" الموجود على متصفح الويب يعني ببساطة أن البيانات التي يتم إرسالها بين خادم الويب وكمبيوتر المستخدم مشفرة ولا يمكن للآخرين قراءتها، ولكن عند سؤال الناس عن معنى هذا الرمز، تلقينا مجموعة من الإجابات غير الصحيحة.كان أحد الأسئلة هو: "في شريط متصفح "Google Chrome"، هل تعرف ماذا يمثل/ يعني رمز القفل؟"عدم فهم الرموز مثل رمز "القفل"، يمكن أن يشكل مشاكل لمستخدمي الإنترنت، وتشمل مخاطر أمنية متزايدة وتؤدي لإعاقة الاستخدام الفعال للتكنولوجيا.وبحسب صحيفة "sciencealert" العلمية، فإنه في الوقت الحالي مع تقديم تصميمات متميزة للمتصفح يمكن أن يؤدي إلى ارتباك المستخدم وسوء الفهم.
https://sputnikarabic.ae/20231125/اختفاء-مذنب-داخل-مكنسة-الكون-الكهربائية-فيديو--1083466757.html
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العالم
إشارة يشاهدها الجميع في شاشة الحاسوب والجوال ولا أحد يعرف تفسيرها
يُظهر بحث جديد تم إجراؤه بأن 5% فقط من البالغين في المملكة المتحدة يفهمون معنى رمز "القفل" المتواجد بجانب خانة البحث، وهو أمر ينطبق على جميع المستخدمين، الأمر الذي يشكل تهديدا لأمن المعلومات على مستخدمي الأجهزة الذكية.
ورمز "القفل" الموجود على متصفح الويب يعني ببساطة أن البيانات التي يتم إرسالها بين خادم الويب وكمبيوتر المستخدم مشفرة ولا يمكن للآخرين قراءتها، ولكن عند سؤال الناس عن معنى هذا الرمز، تلقينا مجموعة من الإجابات غير الصحيحة.
وفي البحث، تم طرح عدد من الأسئلة على 528 من مستخدمي الويب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و86 عامًا، حول الإنترنت. وكان نحو 53% منهم حاصلون على درجة البكالوريوس أو أعلى، و22% حصلوا على شهادة جامعية، في حين لم يحصل الباقون على أي تعليم إضافي.
كان أحد الأسئلة هو: "في شريط متصفح "Google Chrome"، هل تعرف ماذا يمثل/ يعني رمز القفل؟"
من بين 463 شخصًا أجابوا 63% أنهم يعرفون، أو اعتقدوا أنهم يعرفون، ما يعنيه رمز القفل الموجود على متصفح الويب الخاص بهم، لكن 7% فقط أعطوا المعنى الصحيح.
عدم فهم الرموز مثل رمز "القفل"، يمكن أن يشكل مشاكل لمستخدمي الإنترنت، وتشمل مخاطر أمنية متزايدة وتؤدي لإعاقة الاستخدام الفعال للتكنولوجيا.
ويعد المتصفح، وهو نقطة دخولنا إلى شبكة الويب العالمية، وتتحمل شركات الويب المسؤولية حول أمن الدخول، وهي الطريقة التي نزور من خلالها صفحات الويب الآن، لذلك أصبح المتصفح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.
وبحسب صحيفة "sciencealert" العلمية، فإنه في الوقت الحالي مع تقديم تصميمات متميزة للمتصفح يمكن أن يؤدي إلى ارتباك المستخدم وسوء الفهم.