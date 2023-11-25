https://sputnikarabic.ae/20231125/إشارة-يشاهدها-الجميع-في-شاشة-الحاسوب-والجوال-ولا-أحد-يعرف-تفسيرها-1083470269.html

إشارة يشاهدها الجميع في شاشة الحاسوب والجوال ولا أحد يعرف تفسيرها

إشارة يشاهدها الجميع في شاشة الحاسوب والجوال ولا أحد يعرف تفسيرها

يُظهر بحث جديد تم إجراؤه بأن 5% فقط من البالغين في المملكة المتحدة يفهمون معنى رمز "القفل" المتواجد بجانب خانة البحث، وهو أمر ينطبق على جميع المستخدمين، الأمر... 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T13:25+0000

2023-11-25T13:25+0000

2023-11-25T13:25+0000

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ورمز "القفل" الموجود على متصفح الويب يعني ببساطة أن البيانات التي يتم إرسالها بين خادم الويب وكمبيوتر المستخدم مشفرة ولا يمكن للآخرين قراءتها، ولكن عند سؤال الناس عن معنى هذا الرمز، تلقينا مجموعة من الإجابات غير الصحيحة.كان أحد الأسئلة هو: "في شريط متصفح "Google Chrome"، هل تعرف ماذا يمثل/ يعني رمز القفل؟"عدم فهم الرموز مثل رمز "القفل"، يمكن أن يشكل مشاكل لمستخدمي الإنترنت، وتشمل مخاطر أمنية متزايدة وتؤدي لإعاقة الاستخدام الفعال للتكنولوجيا.وبحسب صحيفة "sciencealert" العلمية، فإنه في الوقت الحالي مع تقديم تصميمات متميزة للمتصفح يمكن أن يؤدي إلى ارتباك المستخدم وسوء الفهم.

https://sputnikarabic.ae/20231125/اختفاء-مذنب-داخل-مكنسة-الكون-الكهربائية-فيديو--1083466757.html

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