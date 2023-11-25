https://sputnikarabic.ae/20231125/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-صاروخ-أرض-جو-أطلق-من-لبنان-1083461345.html
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخ "أرض-جو" أطلق من لبنان
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخ "أرض-جو" أطلق من لبنان
اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخ "أرض - جو" أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة له دون أن يصيبها، وقصف الطيران الإسرائيلي موقعا لـ"حزب الله" اللبناني. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T06:39+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي أسقط صاروخ أرض - جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة له".ووفقا للهيئة: "لم تتضرر الطائرة المسيرة وواصلت مهمتها، ولم يدخل الصاروخ إلى الأراضي الإسرائيلية".وأوضحت أنه "ردًا على عملية الإطلاق، قامت طائرات سلاح الجو بقصف بنية تحتية إرهابية لحزب الله".ويُعد هذا أول تطور عسكري منذ دخول الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ صباح أمس الجمعة، التي أعقبها لاحقًا تبادل جزئي للأسرى بين الجانبين بموجب اتفاق الهدنة.وأطلقت إسرائيل، أمس الجمعة، سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا بينهم 24 أسيرة، مقابل إطلاق حركة حماس سراح 13 امرأة وطفلًا إسرائيليين بموجب اتفاق تبادل أسرى بين الجانبين بوساطة قطرية مصرية أمريكية، كما أطلقت حماس سراح 10 تايلانديين وفلبيني واحد خارج إطار الاتفاق.ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح يوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي تستمر لمدة 4 أيام. وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة. ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231124/صاروخ-من-حزب-الله-يتسبب-بسقوط-سقف-مقر-إسرائيلي-وانفجاره-بمن-فيه-فيديو-1083429026.html
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لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار حزب الله
لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار حزب الله
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخ "أرض-جو" أطلق من لبنان
06:39 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 07:10 GMT 25.11.2023)
اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخ "أرض - جو" أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة له دون أن يصيبها، وقصف الطيران الإسرائيلي موقعا لـ"حزب الله" اللبناني.
وأفادت
هيئة البث الإسرائيلية بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي أسقط صاروخ أرض - جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة له".
ووفقا للهيئة: "لم تتضرر الطائرة المسيرة وواصلت مهمتها، ولم يدخل الصاروخ إلى الأراضي الإسرائيلية".
وأوضحت أنه "ردًا على عملية الإطلاق، قامت طائرات سلاح الجو بقصف بنية تحتية إرهابية لحزب الله".
ويُعد هذا أول تطور عسكري منذ دخول الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل
وحركة حماس حيز التنفيذ صباح أمس الجمعة، التي أعقبها لاحقًا تبادل جزئي للأسرى بين الجانبين بموجب اتفاق الهدنة.
وأطلقت إسرائيل، أمس الجمعة، سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا بينهم 24 أسيرة، مقابل إطلاق حركة حماس سراح 13 امرأة وطفلًا إسرائيليين بموجب اتفاق تبادل أسرى بين الجانبين بوساطة قطرية مصرية أمريكية، كما أطلقت حماس سراح 10 تايلانديين وفلبيني واحد خارج إطار الاتفاق.
ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة
التي تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح يوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي تستمر لمدة 4 أيام.
وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.