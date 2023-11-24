https://sputnikarabic.ae/20231124/صاروخ-من-حزب-الله-يتسبب-بسقوط-سقف-مقر-إسرائيلي-وانفجاره-بمن-فيه-فيديو-1083429026.html

صاروخ من "حزب الله" يتسبب بسقوط سقف مقر إسرائيلي وانفجاره بمن فيه... فيديو

صاروخ من "حزب الله" يتسبب بسقوط سقف مقر إسرائيلي وانفجاره بمن فيه... فيديو

نشر "حزب الله" اللبناني، صباح اليوم الجمعة، مقطع فيديو، لعملية استهداف عدة مقرات تتضمن تجمعات للقوات الإسرائيلية، وذلك قبل بدء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة... 24.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-24T07:03+0000

2023-11-24T07:03+0000

2023-11-24T07:03+0000

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وتظهر المشاهد عملية إطلاق صواريخ من قبل عناصر من "حزب الله" استهدفت مقرات إسرائيلية تتضمن جنودا إسرائيليين.وأوضح "حزب الله" في بيانه: "بعد رصد دقيق ‏لدخول أربعة جنود من قوة إسرائيلية إلى منزل في مستعمرة المنارة عند الساعة ‌‏02:50 من بعد ‏ظهر يوم الخميس 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية باستهدافهم ‏بصواريخ موجهة مركزة وخاصة ما أدى إلى مقتلهم جميعا وتدمير المنزل فوق رؤوسهم".‏يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.وبدأ سريان الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة "حماس"، عند تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، والتي يُفترض أن يتم خلالها تبادل جزئي للأسرى بين الجانبين.هذا وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.من جانبها، أكدت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أمس الخميس، أن الهدنة الإنسانية مع إسرائيل تدخل حيز التنفيذ في تمام السابعة صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.

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https://sputnikarabic.ae/20231124/بدء-سريان-الهدنة-بين-حماس-وإسرائيل-والأخيرة-تحظر-التجول-في-شمالي-قطاع-غزة-خلالها-1083428304.html

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