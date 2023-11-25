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سلاح الطيران التكتيكي الروسي يشن هجوما واسعا يستهدف 115 منطقة
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231125/القوات-الروسية-تدمر-مستودعين-أوكرانيين-لسلاح-الطيران-1083467512.html
القوات الروسية تدمر مستودعين أوكرانيين لسلاح الطيران
القوات الروسية تدمر مستودعين أوكرانيين لسلاح الطيران
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي دمر مستودعين أوكرانيين لأسلحة الطيران في المطارات العسكرية. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T11:59+0000
2023-11-25T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "تم تدمير مستودعين لأسلحة الطيران في المطارات العسكرية في بلدة دولجينتسيفو وفي منطقة مدينة دنيبروبيتروفسك"، كما تم ضرب محطتي رادار من طراز "بي 18" الذي يعمل على كشف وتتبع الأهداف الجوية في مناطق فولنيانسك بمقاطعة زابوروجيه، وبافلوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك".وتابعت وزارة الدفاع في بيانها: في بلدة سيريبريانكا (جمهورية دونتيسك الشعبية) تم استهداف مركزين للقيادة والمراقبة لوحدات اللواء الميكانيكي 67 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231125/سلاح-الطيران-التكتيكي-الروسي-يشن-هجوما-واسعا-يستهدف-115-منطقة--عاجل-1083466967.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر مستودعين أوكرانيين لسلاح الطيران

11:59 GMT 25.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي دمر مستودعين أوكرانيين لأسلحة الطيران في المطارات العسكرية.
وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "تم تدمير مستودعين لأسلحة الطيران في المطارات العسكرية في بلدة دولجينتسيفو وفي منطقة مدينة دنيبروبيتروفسك"، كما تم ضرب محطتي رادار من طراز "بي 18" الذي يعمل على كشف وتتبع الأهداف الجوية في مناطق فولنيانسك بمقاطعة زابوروجيه، وبافلوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك".
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح الطيران التكتيكي الروسي يشن هجوما واسعا يستهدف 115 منطقة
11:27 GMT
وتابعت وزارة الدفاع في بيانها: في بلدة سيريبريانكا (جمهورية دونتيسك الشعبية) تم استهداف مركزين للقيادة والمراقبة لوحدات اللواء الميكانيكي 67 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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