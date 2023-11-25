https://sputnikarabic.ae/20231125/القوات-الروسية-تدمر-مستودعين-أوكرانيين-لسلاح-الطيران-1083467512.html
القوات الروسية تدمر مستودعين أوكرانيين لسلاح الطيران
القوات الروسية تدمر مستودعين أوكرانيين لسلاح الطيران
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي دمر مستودعين أوكرانيين لأسلحة الطيران في المطارات العسكرية. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T11:59+0000
2023-11-25T11:59+0000
2023-11-25T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "تم تدمير مستودعين لأسلحة الطيران في المطارات العسكرية في بلدة دولجينتسيفو وفي منطقة مدينة دنيبروبيتروفسك"، كما تم ضرب محطتي رادار من طراز "بي 18" الذي يعمل على كشف وتتبع الأهداف الجوية في مناطق فولنيانسك بمقاطعة زابوروجيه، وبافلوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك".وتابعت وزارة الدفاع في بيانها: في بلدة سيريبريانكا (جمهورية دونتيسك الشعبية) تم استهداف مركزين للقيادة والمراقبة لوحدات اللواء الميكانيكي 67 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231125/سلاح-الطيران-التكتيكي-الروسي-يشن-هجوما-واسعا-يستهدف-115-منطقة--عاجل-1083466967.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مستودعين أوكرانيين لسلاح الطيران
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي دمر مستودعين أوكرانيين لأسلحة الطيران في المطارات العسكرية.
وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "تم تدمير مستودعين لأسلحة الطيران في المطارات العسكرية في بلدة دولجينتسيفو وفي منطقة مدينة دنيبروبيتروفسك"، كما تم ضرب محطتي رادار من طراز "بي 18" الذي يعمل على كشف وتتبع الأهداف الجوية في مناطق فولنيانسك بمقاطعة زابوروجيه، وبافلوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وتابعت وزارة الدفاع في بيانها: في بلدة سيريبريانكا (جمهورية دونتيسك الشعبية) تم استهداف مركزين للقيادة والمراقبة لوحدات اللواء الميكانيكي 67 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.