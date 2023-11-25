https://sputnikarabic.ae/20231125/بايدن-يتحدث-عن-فرص-حقيقية-لتمديد-الهدنة-في-غزة-وضغوط-غربية-على-زيلينسكي-للتفاوض-مع-روسيا-1083472870.html

بايدن يتحدث عن فرص حقيقية لتمديد الهدنة في غزة... وضغوط غربية على زيلينسكي للتفاوض مع روسيا

بايدن يتحدث عن فرص حقيقية لتمديد الهدنة في غزة... وضغوط غربية على زيلينسكي للتفاوض مع روسيا

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، أن هناك "فرصا فعلية" لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، التي دخلت حيز التنفيذ، منذ أمس الجمعة و... 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T14:58+0000

2023-11-25T14:58+0000

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بايدن يتحدث عن فرص حقيقية لتمديد الهدنة في غزة، و ضغوط غربية على زيلينسكي للتفاوض مع روسيا بايدن يتحدث عن فرص حقيقية لتمديد الهدنة في غزة، و ضغوط غربية على زيلينسكي للتفاوض مع روسيا

وأضاف بايدن، للصحفيين خلال قضائه عطلة عيد الشكر في ولاية ماساتشوستس، إن على بلاده إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط، بحسب قوله.وأوضح الرئيس الأمريكي، أن "إفراج حركة حماس عن مجموعة أولى من الرهائن، الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل ليس سوى بداية".وأوضح أن الوقت حان للعمل على "تجديد" حل الدولتين، لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب قوله.في هذا السياق، قال أستاذ العلاقات الدولية، د. رائد المصري: "إن التصريحات الأمريكية تدل على أن الموقف الأمريكي أتى نتيجة الضغط الشعبي والضغط الدولي والعربي والإسلامي، ردا على قرارات الإدارة الأمريكية بإطلاق اليد الإسرائيلية في ارتكاب هذه المجازر بحق الشعب الفلسطيني وأهالي غزة".وتابع المصري، قائلا: "من المتوقع أن يتم تمديد هذه الهدنة لالتقاط الأنفاس، لأن هذه الهدنة التي تستمر 4 أيام مدة غير كافية"، معربا عن اعتقاده "أن تُمدد الهدنة لعشرة أيام ثم لنحو شهر"، على حد قوله.إسرائيل تؤكد أنها تستغل الهدنة في الاستعداد للمرحلة التالية من الحربأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، أن قواته تستغل هدنة الأربعة أيام مع حركة "حماس"، في "التحضير للمرحلة التالية من عمليتها في قطاع غزة".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، في إفادة صحفية دورية، إنه "خلال أيام الهدنة، سيكمل الجيش الإسرائيلي استعداده وتأهبه للمراحل التالية من الحرب".وكرر مسؤولون إسرائيليون، مرارا، التأكيد على أن "الهدنة لا تعني وقفا لإطلاق النار"، مشددين على أن "الحرب ستستأنف بعد انتهاء الأيام الأربع"، بحسب قولهم.في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "الهدنة الحالية ما هي إلا توقف قصير ومؤقت، وستستأنف إسرائيل بعده العمليات بكامل قوتها العسكرية".في هذا الصدد، قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أشرف العجرمي، إنه "هناك ضغط كبير من قبل أطراف عديدة في العالم لوقف إطلاق النار وإقرار هدن إنسانية ممتدة وإدخال المساعدات لقطاع غزة".وأضاف أن "وقف إطلاق النار ولو لمدة محدودة سيشجع العالم للمطالبة بوقف إطلاق نار شامل وكامل وحل كل المسائل المتعلقة بقطاع غزة، بالطرق السياسية وليست العسكرية".تركيا تسعى لتمديد مهام قواتها في ليبيا لمدة 24 شهراأفادت وسائل إعلام تركية، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اقترح على البرلمان تمديد مهام القوات التركية في ليبيا، لمدة 24 شهرًا إضافيا.وذكرت قناة "خبر" التلفزيونية، أن "اقتراح الرئيس بتمديد فترة مهام القوات في ليبيا، لمدة 24 شهرًا، تم تقديمه إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) في تركيا للنظر فيه".يأتي ذلك، فيما أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، رفضه بشكل قاطع إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، لافتًا إلى أن الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة، بحسب قوله.في هذا الصدد، قال الخبير بالشؤون التركية، مهند حافظ أوغلو، إن "أسباب تمديد مهام القوات التركية في ليبيا، كثيرة ومتعددة على رأسها الوضع الأمني في ليبيا، بالرغم من أنه دخل مرحلة من الهدوء وعدم التوترات ولكن الوضع الأمني لم يُحسم بعد"، بحسب قوله.واعتبر أن "تركيا كانت دولة ضامنة وصمام أمان لعدم حدوث الإنفلات الأمني والعودة للمربع الأول في الملف الليبي، وبالتالي فإن القوات العسكرية والأمنية التركية ستظل متواجدة هناك إلى أن تنبثق وتولد دولة كاملة حقيقية في ليبيا"، بحسب قوله.ضغوط أمريكية وألمانية على زيلينسكي للتفاوض مع روسيا وكييف تعلن خطة تعبئة شاملة جديدةأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن "أمريكا وألمانيا، تعتزمان إجبار أوكرانيا، على بدء المفاوضات مع روسيا".وأضافت الصحيفة أنه "يجب على زيلينسكي نفسه أن يدرك أن الأمر لم يعد من الممكن أن يستمر على هذا النحو دون أي مساعدة خارجية"، مؤكدة أنه "يجب عليه أن يلجأ هو نفسه إلى الناس ويشرح لهم أن المفاوضات ضرورية".وأشارت إلى أنه "ولهذا الغرض، قد تبدأ برلين وواشنطن، في خفض إمدادات الأسلحة إلى كييف لدرجة أن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها فقط وليس الهجوم"، بحسب الصحيفة.إلى ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن خطة شاملة جديدة للتعبئة في أوكرانيا، الأسبوع المقبل، ولم يتحدث زيلينسكي في الوقت نفسه عن العدد الدقيق للمواطنين الأوكرانيين المتوقع تعبئتهم.في هذا الصدد، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، محمود الأفندي، "خطة زيلينسكي" الجديدة للتعبئة العامة محاولة للفت الأنظار وأن "الهجوم المعاكس" ما زال قائما، خاصة بعد التخبط الحاصل بينه وبين قائد الجيش، بحسب قوله.وأكد أن "الغرب والولايات المتحدة مضطرين للتخلي عن أوكرانيا، لأنهم لن يستطيعوا تقديم مساعدات مثل السابق، نظرا لنفاد الاحتياط ونقص حاد في الذخيرة والأسلحة".اقتصاديا... أنباء حول اقتراب "أوبك+" من الاتفاق حول حصص إنتاج النفط لأنغولا ونيجيرياذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن "تحالف "أوبك+" يقترب من التوصل لحل بخصوص خلاف بشأن حصص إنتاج الدول الأفريقية، الذي دفع المجموعة لتأجيل اجتماع محوري إلى، 30 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)، وسط تزايد توقعات السوق بتعميق التكتل النفطي خفض الإمدادات، للعام المقبل".ونقلت الوكالة عن أحد المندوبين، أن "التحالف يعمل على تعديل أهداف 2024 المحددة لأنغولا ونيجيريا، لتهدئة المخاوف التي أعربت عنها الدولتان، في الأيام الأخيرة".يأتي ذلك بعد أن قبلت الدولتان، في يونيو/ حزيران الماضي، حصص إنتاج تعكس تراجع قدراتهما الإنتاجية في ظل نقص الاستثمار، والاضطرابات التشغيلية بواقع 1.28 مليون برميل يوميا، و1.38 مليون برميل يوميا على التوالي.وأوضح أن "إنتاج البلدين الحقيقي يختلف عن السقوف المسجلة في "أوبك بلس"، لذلك تسعى المنظمة منذ أشهر إلى أن تكون أرقامها حقيقية وتعكس الواقع تماما".وذكر أنه "من المرجح بشكل أكبر لاجتماع "أوبك بلس" تمديد تخفيض الإنتاج المتفق عليه، للعام المقبل، بالإضافة إلى احتمالية تمديد روسيا والسعودية، تخفيضهما الطوعي للإنتاج، حتى الربع الأول من العام القادم".

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عالم سبوتنيك, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أوبك, أخبار أوكرانيا, أخبار ليبيا اليوم, аудио