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https://sputnikarabic.ae/20231125/تصاعد-التوتر-الخارجية-الإسبانية-ترفض-اتهامات-إسرائيل-وتستدعي-السفير-تل-أبيب-1083459947.html
تصاعد التوتر.. الخارجية الإسبانية ترفض اتهامات إسرائيل وتستدعي سفير تل أبيب
تصاعد التوتر.. الخارجية الإسبانية ترفض اتهامات إسرائيل وتستدعي سفير تل أبيب
أفادت وسائل إعلام إسبانية، يوم الجمعة، أن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، استدعى السفير الإسرائيلي في مدريد، وطلب منه "توضيحات" حول البيان... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T01:41+0000
2023-11-25T01:51+0000
إسرائيل
حكومة إسبانيا
العالم
حركة حماس
طوفان الأقصى
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وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية، أنها طلبت تقديم توضيحات بشأن "اتهامات غير مقبولة وكاذبة" وجهت ضد إسبانيا ورئيس حكومتها.وفي وقت لاحق، أعلن ألباريس على التلفزيون الرسمي أنه استدعى السفير الإسرائيلي في مدريد لتقديم توضيحات حول اتهامات الحكومة الإسرائيلية.وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أعرب عن استيائه من "قتل الفلسطينيين بلا تمييز في غزة" خلال زيارة لمعبر رفح، مما أثار رد فعل غاضبًا في إسرائيل.وفي بيان لاحق، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين سانشيز ورئيس الوزراء البلجيكي بتقديم "مزاعم زائفة تدعم الإرهاب"، وأعلن أنه استدعى السفيرين الإسباني والبلجيكي لاستيضاح تلك التصريحات.
https://sputnikarabic.ae/20231124/إسرائيل-ترفض-المشاركة-بمنتدى-برشلونة-لمناقشة-السلام-في-غزة-1083440824.html
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إسرائيل, حكومة إسبانيا, العالم, حركة حماس, طوفان الأقصى
إسرائيل, حكومة إسبانيا, العالم, حركة حماس, طوفان الأقصى

تصاعد التوتر.. الخارجية الإسبانية ترفض اتهامات إسرائيل وتستدعي سفير تل أبيب

01:41 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 01:51 GMT 25.11.2023)
© Youtubeبيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Youtube
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أفادت وسائل إعلام إسبانية، يوم الجمعة، أن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، استدعى السفير الإسرائيلي في مدريد، وطلب منه "توضيحات" حول البيان الإسرائيلي الذي وصف فيه تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنها "تدعم الإرهاب".
وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية، أنها طلبت تقديم توضيحات بشأن "اتهامات غير مقبولة وكاذبة" وجهت ضد إسبانيا ورئيس حكومتها.
وصرّح وزير الخارجية الإسباني، ألباريس، في بيان بالفيديو، بأن "اتهامات الحكومة الإسرائيلية باطلة وغير مقبولة، ونحن نرفضها بشكل قاطع".
وفي وقت لاحق، أعلن ألباريس على التلفزيون الرسمي أنه استدعى السفير الإسرائيلي في مدريد لتقديم توضيحات حول اتهامات الحكومة الإسرائيلية.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أعرب عن استيائه من "قتل الفلسطينيين بلا تمييز في غزة" خلال زيارة لمعبر رفح، مما أثار رد فعل غاضبًا في إسرائيل.
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وفي بيان لاحق، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين سانشيز ورئيس الوزراء البلجيكي بتقديم "مزاعم زائفة تدعم الإرهاب"، وأعلن أنه استدعى السفيرين الإسباني والبلجيكي لاستيضاح تلك التصريحات.
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