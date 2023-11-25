تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار الهدوء وتبادل الأسرى في ثاني يوم الهدنة.. فيديو وصور

وحسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مسؤولين مطلعين على الأمر، فإن إسرائيل تسلمت قائمة بالأسرى الذين يُتوقع أن تطلق حركة حماس سراحهم خلال اليوم السبت.
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تسلمت إسرائيل قائمة بأسماء 13 أسيرًا إسرائيليا يُتوقع أن تطلق حركة حماس سراحهم خلال اليوم السبت، بموجب اتفاق الهدنة بين الجانبين.
07:13 GMT 25.11.2023
الجيش الإسرائيلي: نحذر في ثاني أيام الهدنة من توجه أي شخص إلى شمال غزة
07:02 GMT 25.11.2023
06:35 GMT 25.11.2023
04:33 GMT 25.11.2023
03:26 GMT 25.11.2023
01:34 GMT 25.11.2023
00:27 GMT 25.11.2023
أفادت صحف إسبانية، الجمعة، بأن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس استدعى السفير الإسرائيلي في مدريد، وطالب منه "توضيحات" بشأن البيان الإسرائيلي، والذي وصف فيه تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنها "تدعم الإرهاب".
00:08 GMT 25.11.2023
00:00 GMT 25.11.2023
23:59 GMT 24.11.2023
22:38 GMT 24.11.2023
22:38 GMT 24.11.2023
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم بلدة عرانة شمال مدينة جنين
22:37 GMT 24.11.2023
22:36 GMT 24.11.2023
وزارة الطوارئ الروسية: وصول طائرة على متنها 105 مواطنين روس وأفراد أسرهم ممن تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مطار دوموديدوفو في موسكو