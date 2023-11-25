عربي
https://sputnikarabic.ae/20231125/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تتسلم-أسماء-13-أسيرا-ستطلق-حماس-سراحهم-السبت-فيديو-وصور-1083459356.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار الهدوء وتبادل الأسرى في ثاني يوم الهدنة.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار الهدوء وتبادل الأسرى في ثاني يوم الهدنة.. فيديو وصور
تسلمت إسرائيل قائمة بأسماء 13 أسيرًا إسرائيليا يُتوقع أن تطلق حركة حماس سراحهم خلال اليوم السبت، بموجب اتفاق الهدنة بين الجانبين. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T06:29+0000
2023-11-25T06:31+0000
العالم العربي
حركة حماس
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
رهان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082733115_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_706474f2f823ea1d856ec32d537fcfdd.jpg
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082733115_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_54620f47d942b2311d260542386b96cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, رهان, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, رهان, новый онлайн для белой редактуры
مواطنون من حاملي الجوازات الأجنبية، الجنسيات الأجنبية، في معبر رفح، قطاع غزة، مصر - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار الهدوء وتبادل الأسرى في ثاني يوم الهدنة.. فيديو وصور

06:29 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 06:31 GMT 25.11.2023)
تابعنا عبر
يتبع
تسلمت إسرائيل قائمة بأسماء 13 أسيرًا إسرائيليا يُتوقع أن تطلق حركة حماس سراحهم خلال اليوم السبت، بموجب اتفاق الهدنة بين الجانبين.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مسؤولين مطلعين على الأمر، فإن إسرائيل تسلمت قائمة بالأسرى الذين يُتوقع أن تطلق حركة حماس سراحهم خلال اليوم السبت.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
07:13 GMT 25.11.2023
الجيش الإسرائيلي: نحذر في ثاني أيام الهدنة من توجه أي شخص إلى شمال غزة
07:02 GMT 25.11.2023
06:35 GMT 25.11.2023
04:33 GMT 25.11.2023
معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
مصر تؤكد نجاح ترتيبات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة خلال أول أيام الهدنة
02:25 GMT
03:26 GMT 25.11.2023
01:34 GMT 25.11.2023
00:27 GMT 25.11.2023
أفادت صحف إسبانية، الجمعة، بأن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس استدعى السفير الإسرائيلي في مدريد، وطالب منه "توضيحات" بشأن البيان الإسرائيلي، والذي وصف فيه تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنها "تدعم الإرهاب".
00:08 GMT 25.11.2023
00:00 GMT 25.11.2023
23:59 GMT 24.11.2023
إسرائيليون ينظرون إلى طائرة هليكوبتر إسرائيلية تحمل رهائن محررين تستعد للهبوط في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب في 24 نوفمبر، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
فيديو يثير جدلا... أسيرة إسرائيلية مفرج عنها تلوح بيدها مودعة أهالي غزة
أمس, 23:59 GMT
22:38 GMT 24.11.2023
22:38 GMT 24.11.2023
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم بلدة عرانة شمال مدينة جنين
22:37 GMT 24.11.2023
22:36 GMT 24.11.2023
وزارة الطوارئ الروسية: وصول طائرة على متنها 105 مواطنين روس وأفراد أسرهم ممن تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مطار دوموديدوفو في موسكو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала