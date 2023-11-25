https://sputnikarabic.ae/20231125/طبيب-روسي-يكشف-عن-نوع-من-الخضار-يقلل-خطر-الإصابة-بالسرطان-1083478491.html
طبيب روسي يكشف عن نوع من الخضار يقلل خطر الإصابة بالسرطان
طبيب روسي يكشف عن نوع من الخضار يقلل خطر الإصابة بالسرطان
كشف الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عن نوع من الخضروات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T18:24+0000
2023-11-25T18:24+0000
2023-11-25T18:50+0000
مجتمع
الصحة
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وقال مياسنيكوف، على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "أثبتت الدراسات السريرية أن البيتين يساعد على زيادة القوة البدنية وزيادة الكتلة العضلية وتقليل الدهون، كما يستخدم البيتين في إنتاج أدوية لتحسين اللياقة البدنية".وأشار مياسنيكوف، إلى أن البنجر (الشمندر) يحتوي على البيتين، وبفضل البيتين الذي يحتويه، يعمل البنجر على زيادة مستويات الحديد في الجسم، وتحسين وظائف القلب ويساعد في إنقاص الوزن.وأكد مياسنيكوف، أنه ينبغي تناول البنجر نيئا، وإضافته إلى السلطات أو غيرها من الوجبات الخفيفة الباردة، حيث أن الخضار يمكن أن تفقد خصائصها المفيدة أثناء المعالجة الحرارية.وحذر مياسنيكوف، من استهلاك البنجر للأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى أو غيرها من الأمراض المنتجة للأكسالات، وأنه يجب أن يكون استهلاك البنجر والخضروات الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الأكسالات محدودا.
https://sputnikarabic.ae/20231124/ليزر-روسي-يبحث-عن-الخلايا-السرطانية-في-دم-الإنسان-1083431802.html
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الصحة
طبيب روسي يكشف عن نوع من الخضار يقلل خطر الإصابة بالسرطان
18:24 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 18:50 GMT 25.11.2023)
كشف الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عن نوع من الخضروات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان.
وقال مياسنيكوف، على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "أثبتت الدراسات السريرية أن البيتين يساعد على زيادة القوة البدنية وزيادة الكتلة العضلية وتقليل الدهون، كما يستخدم البيتين في إنتاج أدوية لتحسين اللياقة البدنية".
وأشار مياسنيكوف، إلى أن البنجر (الشمندر) يحتوي على البيتين، وبفضل البيتين الذي يحتويه، يعمل البنجر على زيادة مستويات الحديد في الجسم، وتحسين وظائف القلب ويساعد في إنقاص الوزن.
وأكد مياسنيكوف، أنه ينبغي تناول البنجر نيئا، وإضافته إلى السلطات أو غيرها من الوجبات الخفيفة الباردة، حيث أن الخضار يمكن أن تفقد خصائصها المفيدة أثناء المعالجة الحرارية.
وحذر مياسنيكوف، من استهلاك البنجر للأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى أو غيرها من الأمراض المنتجة للأكسالات، وأنه يجب أن يكون استهلاك البنجر والخضروات الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الأكسالات محدودا.