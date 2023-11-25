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https://sputnikarabic.ae/20231125/كيم-جونغ-أون-يتفقد-صورا-التقطت-من-الفضاء-لقواعد-أمريكية-1083461239.html
كيم جونغ أون يتفقد صورا التقطت من الفضاء لقواعد أمريكية
كيم جونغ أون يتفقد صورا التقطت من الفضاء لقواعد أمريكية
أفادت وسائل إعلام كورية، اليوم السبت، بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، تفقد صورا سرية التقطها قمر صناعي استطلاعي وثق بعض المواقع العسكرية الأمريكية... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T06:25+0000
2023-11-25T06:25+0000
العالم
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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري، كيم جونغ أون، زار مركز الفضاء الحكومي وتفقد الصور التي تعود لحاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "كارل فينسون" في بوسان الكورية الجنوبية وقواعد عسكرية في هاواي.وبحسب الوكالة: "عُرضت عليه (أي الرئيس) صور لأهداف مهمة للأعداء، بما في ذلك داخل الأراضي الكورية الجنوبية في جانجنيونج وبوسان وبوهانج ودايجو وأولسان"، مضيفة أنه تم التقاط هذه الصور في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.وأشارت الوكالة إلى أن القمر الصناعي حلق فوق جزر هاواي، حيث قام بتصوير القاعدة البحرية في بيرل هاربور وقاعدة هيكام الجوية.وأشاد كيم جونغ أون بجهود موظفي الإدارة العامة للدولة لتكنولوجيا الفضاء الجوي. كما أبلغ المختصون القائد عن الاستعدادات لـ”الانطلاقة الرسمية” لمهام استطلاع القمر الصناعي.
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كيم جونغ أون يتفقد صورا التقطت من الفضاء لقواعد أمريكية

06:25 GMT 25.11.2023
© Sputnik . Vitaly Ankov / الانتقال إلى بنك الصورالزعيم الكوري الشمالي، كيم جون اونغ،
الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون اونغ، - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Sputnik . Vitaly Ankov
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أفادت وسائل إعلام كورية، اليوم السبت، بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، تفقد صورا سرية التقطها قمر صناعي استطلاعي وثق بعض المواقع العسكرية الأمريكية القريبة من بلاده.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري، كيم جونغ أون، زار مركز الفضاء الحكومي وتفقد الصور التي تعود لحاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "كارل فينسون" في بوسان الكورية الجنوبية وقواعد عسكرية في هاواي.
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وبحسب الوكالة: "عُرضت عليه (أي الرئيس) صور لأهداف مهمة للأعداء، بما في ذلك داخل الأراضي الكورية الجنوبية في جانجنيونج وبوسان وبوهانج ودايجو وأولسان"، مضيفة أنه تم التقاط هذه الصور في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأشارت الوكالة إلى أن القمر الصناعي حلق فوق جزر هاواي، حيث قام بتصوير القاعدة البحرية في بيرل هاربور وقاعدة هيكام الجوية.
وأشاد كيم جونغ أون بجهود موظفي الإدارة العامة للدولة لتكنولوجيا الفضاء الجوي. كما أبلغ المختصون القائد عن الاستعدادات لـ”الانطلاقة الرسمية” لمهام استطلاع القمر الصناعي.
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