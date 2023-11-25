https://sputnikarabic.ae/20231125/يبحث-عن-منزل-وكيل-جوندوجان-يعلق-على-أنباء-انتقاله-إلى-السعودية-1083471582.html

"يبحث عن منزل"... وكيل جوندوجان يعلق على أنباء انتقاله إلى السعودية

"يبحث عن منزل"... وكيل جوندوجان يعلق على أنباء انتقاله إلى السعودية

ذكرت تقارير سعودية، أن لاعب وسط فريق "برشلونة"، إلكاي جوندوجان، يرغب في الانتقال إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير/ كانون الثاني... 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T14:16+0000

2023-11-25T14:16+0000

2023-11-25T14:16+0000

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وتعليقا على هذه الأنباء، قال، إلهان جوندوجان، وكيل اللاعب، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أفضل إجابة على أنباء انتقال جوندوجان، إلى السعودية، هي رد المدرب".ووفقا للصحيفة، كان المدير الفني لـ"برشلونة"، تشافي هيرنانديز، قد صرح في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، أن "اللاعب يبحث عن منزل هنا. هل قالت صحيفة عربية هذا؟ شكرًا...".وانتقل جوندوجان من نادي "مانشستر سيتي" إلى "برشلونة" في صفقة انتقال حر، مطلع الموسم الجاري.وكان سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد صرح، الأسبوع الماضي، بأن "هناك لاعبًا رفض الانتقال إلى الدوري السعودي، الصيف الماضي، لكن موقفه تغير الآن، ويريد الانضمام في يناير(المقبل)".ولم يكشف نائب رئيس الرابطة السعودية، عن هوية اللاعب المقصود.لكن تقريرا نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أفاد بأن جوندوجان، هو المقصود من الحديث.وتابعت الصحيفة، بالقول: "جوندوجان، كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى "الهلال" وليس "الاتحاد"، لكن دخول "برشلونة" على الخط غيَّر طريق اللاعب بشكل كامل".وأصافت: "اللاعب أبلغ مسؤولي الرابطة حينها بأنه يريد الانتقال إلى برشلونة".

https://sputnikarabic.ae/20230802/الدوري-السعودي-بكرة-القدم-يخطف-أنظار-العالم-للدخول-ضمن-الدوريات-الخمسة-الكبرى-1079701921.html

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رياضة, نادي برشلونة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار