https://sputnikarabic.ae/20230802/الدوري-السعودي-بكرة-القدم-يخطف-أنظار-العالم-للدخول-ضمن-الدوريات-الخمسة-الكبرى-1079701921.html

الدوري السعودي بكرة القدم يخطف أنظار العالم للدخول ضمن الدوريات الخمسة الكبرى

الدوري السعودي بكرة القدم يخطف أنظار العالم للدخول ضمن الدوريات الخمسة الكبرى

توجهت أنظار العالم في الأشهر الأخيرة للدوري السعودي بكرة القدم الذي استقطب ولا يزال يستقطب نجوم كرة القدم العالميين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليسجل... 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T08:58+0000

2023-08-02T08:58+0000

2023-08-02T08:58+0000

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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ينافس الدوري السعودي أكبر الدوريات الأوروبية والعالمية بالأسماء التي يضمها ويسعى لجذبها، وفتح انتقال نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر بعقد يمتد حتى عام 2025، الباب أمام هذه الأسماء ليتوالى النجوم بالتوافد للدوري الذي شهد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في وقت سابق على 75 في المئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، مانحا الأندية دعما ماليا كبيرا وفاتحا الطريق لاستقطاب أبرز النجوم.وتخطى الدوري السعودي بمتوسط رواتب اللاعبين عددا من الدوريات الكبرى بحسب ما نقل موقع "90min"، ليبلغ 6 مليون و300 ألف يورو سنويا، أي ضعف متوسط ​​الراتب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع إمكانية الزيادة حتى نهاية فترة الانتقالات بسبب انتقال لاعبين بأجور مرتفعة.وقال الإعلامي السعودي في صحيفة "الرياضية" السعودية، عبد الرحمن مشبب، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن الدوري السعودي بدأ تدريجيا في هذا التطور والتغير، مضيفًا "أنه بعد كأس العالم بدأت القفزة والتحول الحقيقي لجذب أنظار العالم للدوري السعودي بالتعاقد مع رونالدو من قبل نادي النصر، والذي كان بمثابة القنبلة التي أعلنت عن التحول الحقيقي والقفزة السريعة التي توالت بعدها العديد من الصفقات للدوري السعودي".وأشار مشبب إلى تصريح النجم البرتغالي الذي قال فيه: "إن الدوري السعودي سيكون من ضمن أفضل 5 دوريات على مستوى العالم، لكن ذلك يحتاج للوقت"، ليعلق مشبب بقوله: "هذا التصريح جاء من دون مبالغة أو مجاملة للبلد الذي يلعب فيه، وذكر أن ذلك يحتاج للوقت، لكن لن يكون بالطويل نظرا للصفقات التي نراها".وحول الدعم الحكومي السعودية للدوري المحلي، قال مشبب: "الحكومة السعودية منذ القدم تدعم الرياضة، ولكن في السنوات الخمس الأخيرة كان هناك دعم كبير للرياضة بشكل عام ولكرة القدم بشكل خاص، والرياضة هي جزء من رؤية المملكة "2030" وشريحة كبيرة من الشباب تتابع وتتفاعل مع الرياضة لذلك الحكومة تعرف مدى تأثير الشباب وجعلهم يستغلون أوقاتهم في دعم النجوم والحضور لمتابعة المباريات".وأشار في الوقت ذاته إلى قيام الحكومة قبل سنتين أو ثلاث سنوات في المساهمة بسداد ديون جميع الأندية، قائلا: "كان لدى بعض الأندية ديون للاعبيين ومدربين وكان هناك قضايا دولية مع "الفيفا"، لكن الحكومة قامت بسداد جميع هذه الديون وما زالت تدعم وأصبح هناك نظام جديد في الرابطة من خلال دعم مادي لكل ناد يبدأ من 30 مليون دولار ويرتفع وفقا لترتيب ومركز الفريق من الموسم الماضي".وأكد على رغبة الكثير من نجوم اللعبة بالحضور للمملكة، وذلك من خلال طرح وكلاء اللاعبين للعديد من الأسماء الراغبة باللعب لجانب رونادو وبنزيما ونجوم آخرين موجودين.من جهته وصف الصحفي الرياضي في جريدة "الشرق الأوسط" السعودية، مهند علي، أن جلب لاعبين عالميين سبق لهم الفوز بالكرة الذهبية مثل كريم بنزيما ورونالدو ودوري أبطال أوروبا مثل فيرمينو وساديو ماني ومحرز، بالإضافة للاعبين سبق وأن تواجدوا بكأس العالم وأمم أوروبا، سيسهم برفع مستوى الدوري .من جهته تحدث المحلل الرياضي، هاني سكر، عن ارتفاع القيمة التسويقية لأندية الدوري السعودي بهذه الصفقات، بقوله: "الفائدة بقدوم لاعبين من مستوى عالي للدوري السعودي كبيرة جدا حيث ترتفع معها القيمة التسويقية لهذه الأندية حيث أصبحت تتخطى قيمة لاعبيها المئة مليون وهنا نتحدث عن 3 أندية في القمة ونادي رابع وهو الأهلي الذي أصبح قريب من هذا الرقم".وأشار إلى أن ذلك سينعكس على العائدات، حيث بات الحديث الآن عن تسويق الدوري السعودي حول العالم، لرغبة الكثير من المتابعين مشاهدة مباريات هذا الدوري الذي أصبح يضم نجوم عالميين وليسوا بأعمار كبيرة وإنما في قمة عطائهم مثل روبن ديفيز وكوليبالي وغيرهم.

https://sputnikarabic.ae/20230718/رابطة-الدوري-السعودي-للمحترفين-بكرة-القدم-تعلن-استراتيجية-التحول-1079181894.html

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