https://sputnikarabic.ae/20231125/تعرض-سفينة-شحن-إسرائيلية-لهجوم-في-المحيط-الهندي-ووقوع-أضرار-1083464582.html

إعلام: تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي ووقوع أضرار

إعلام: تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي ووقوع أضرار

قال مسؤول دفاعي أمريكي، اليوم السبت، إن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة من دون طيار يشتبه أنها "إيرانية" في المحيط الهندي. 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T09:13+0000

2023-11-25T09:13+0000

2023-11-25T09:35+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

طوفان الأقصى

قطاع غزة

غزة

إيران

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104164/73/1041647379_0:107:1201:782_1920x0_80_0_0_b82844fb872d93e1bc77ddb92954d7e0.jpg

وأضاف المسؤول لوسائل إعلام أمريكية، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "السفينة التي ترفع علم مالطا يشتبه في أنها استهدفت بطائرة دون طيار في أثناء وجودها في المياه الدولية".وذكر أن "الطائرة المسيرة هي من طراز "شاهد-136" وكانت تحمل قنبلة على شكل مثلث". وأكد المسؤول أن "الطائرة انفجرت بعد اصطدامها بالسفينة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بها دون إصابة أي من أفراد طاقمها".وفي السياق، ذكرت قناة "الميادين" نقلا عن مصادر لها، تأكيد استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر العرب ليل الخميس الجمعة الماضي، وذلك قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في قطاع غزة.وأفادت المصادر بأن السفينة التي اسُتهِدفت في شمال المحيط الهندي تلقت ضربة أدت إلى اشتعال النيران فيها.وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق أنها احتجزت سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، لافتة إلى أنها "ستستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على القطاع".ويأتي هذا الهجوم على خلفية الحرب المستمرة منذ أسابيع في غزة والتي تهدد بالتحول إلى صراع إقليمي أوسع حتى مع وقف الهدنة للقتال وتبادل "حماس" الرهائن مع السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح أمس الجمعة، وتستمر لمدة 4 أيام.وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.وأطلقت إسرائيل، أمس الجمعة، سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا بينهم 24 أسيرة، مقابل إطلاق حركة حماس سراح 13 امرأة وطفلًا إسرائيليين بموجب اتفاق تبادل أسرى بين الجانبين بوساطة قطرية مصرية أمريكية، كما أطلقت حماس سراح 10 تايلانديين وفلبيني واحد خارج إطار الاتفاق.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231120/أنصار-الله-تنشر-فيديو-لعملية-الاستيلاء-على-السفينة-الإسرائيلية-في-البحر-الأحمر-1083325567.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, قطاع غزة, غزة, إيران, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار