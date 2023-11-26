https://sputnikarabic.ae/20231126/الأمم-المتحدة-إسرائيل-اعتقلت-مليون-فلسطيني-منذ-عام-1976-1083494047.html

الأمم المتحدة: إسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ عام 1976

الأمم المتحدة: إسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ عام 1976

تعد قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية علامة بارزة للقضية الفلسطينية، فعلى مدى السنوات الماضية، تم اعتقال الآلاف من الفلسطينيين. 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T11:47+0000

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وفقا لتقرير نشرته الأمم المتحدة، تم اعتقال ما لا يقل عن مليون فلسطيني منذ احتلال إسرائيل للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة في يونيو/ حزيران 1967.وفقا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، منذ حرب يونيو 1967 إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى في عام 1988، تم اعتقال أكثر من 600 ألف فلسطيني في السجون الإسرائيلية لمدة أسبوع أو أكثر.وبحسب قسم فلسطين في المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، فإنه بين عام 2000-2009، اعتقلت السلطات الإسرائيلية 6700 فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما.ومنذ السابع من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، اعتقلت إسرائيل أكثر من 3150 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون.ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231125/خبير-مغربي-اللوبيات-المساندة-لإسرائيل-أثرت-في-المواقف-الأوروبية-1083483914.html

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