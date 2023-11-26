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https://sputnikarabic.ae/20231126/ترامب-يتحدث-عن-سبب-عدم-إخراج-حماس-رهائن-أمريكيين--1083493541.html
ترامب يتحدث عن سبب عدم إخراج "حماس" رهائن أمريكيين
ترامب يتحدث عن سبب عدم إخراج "حماس" رهائن أمريكيين
صرّح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن غياب الأمريكيين من بين الرهائن الذين أفرجت عنهم حركة "حماس" الفلسطينية، يظهر عدم احترام أمريكا والقيادة... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T11:19+0000
2023-11-26T11:19+0000
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وقال ترامب على منصة "تروث سوشال": "هل لاحظ أحد أن حماس أعادت أشخاصا من دول أخرى، لكنها لم تعد حتى الآن رهينة أمريكية واحدة؟ هناك سبب واحد فقط لذلك عدم احترام بلدنا أو قيادتنا. هذه فترة حزينة ومظلمة للغاية بالنسبة لأمريكا".ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231126/إعلام-إسرائيل-وجهت-رسالة-لقطر-حول-قادة-حماس-لدى-الأخيرة-1083493012.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, اسرائيل

ترامب يتحدث عن سبب عدم إخراج "حماس" رهائن أمريكيين

11:19 GMT 26.11.2023
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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صرّح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن غياب الأمريكيين من بين الرهائن الذين أفرجت عنهم حركة "حماس" الفلسطينية، يظهر عدم احترام أمريكا والقيادة الأمريكية.
وقال ترامب على منصة "تروث سوشال": "هل لاحظ أحد أن حماس أعادت أشخاصا من دول أخرى، لكنها لم تعد حتى الآن رهينة أمريكية واحدة؟ هناك سبب واحد فقط لذلك عدم احترام بلدنا أو قيادتنا. هذه فترة حزينة ومظلمة للغاية بالنسبة لأمريكا".
مشجعو كأس العالم 2022 في الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
إعلام: إسرائيل وجهت "رسالة" لقطر حول قادة "حماس" لدى الأخيرة
11:09 GMT
ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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