https://sputnikarabic.ae/20231126/البحرية-الأمريكية-تسيطر-على-ناقلة-تعرضت-للاختطاف-قبالة-خليج-عدن-1083510438.html
البحرية الأمريكية تسيطر على ناقلة تعرضت للاختطاف قبالة خليج عدن
البحرية الأمريكية تسيطر على ناقلة تعرضت للاختطاف قبالة خليج عدن
أفاد مصدر عسكري يمني، أمس الأحد، بأن قوة من البحرية الأمريكية تمكنت من تحرير ناقلة "سنترال بارك" وذلك بعد ساعات من تعرضها لعملية اختطاف في المياه الدولية قبالة... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T22:45+0000
2023-11-26T22:45+0000
2023-11-26T22:56+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد المصدر لـ"سبوتنيك" أن "قوة من البحرية الأمريكية نفذت عملية إنزال على الناقلة "سنترال بارك" في المياه الدولية على بعد أكثر من 13 ميلاً بحرياً من المياه الإقليمية اليمنية، وتمكنت من تحريرها".وأضاف المصدر أن القوة الأمريكية قبضت على خاطفي الناقلة خلال العملية التي نفذت على بعد 30 ميلاً بحرياً من سواحل محافظة لحج (جنوب اليمن).وبوقت سابق من اليوم، أفادت تقارير بتعرض السفينة "سنترال بارك" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، إلى عملية اختطاف نفذها زورقان يحملان 8 مسلحين، على بعد 53 ميلاً بحرياً من الساحل اليمني.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية التي تأتي بعد أيام، من إعلان جماعة "أنصار الله" الاستيلاء على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي، خلال مرورها في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231126/أنصار-الله-اليمنية-الملاحة-في-البحر-الأحمر-ستبقى-آمنة-ومأمونة-لجميع-السفن-باستثناء-الإسرائيلية-1083507315.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
البحرية الأمريكية تسيطر على ناقلة تعرضت للاختطاف قبالة خليج عدن
22:45 GMT 26.11.2023 (تم التحديث: 22:56 GMT 26.11.2023)
أفاد مصدر عسكري يمني، أمس الأحد، بأن قوة من البحرية الأمريكية تمكنت من تحرير ناقلة "سنترال بارك" وذلك بعد ساعات من تعرضها لعملية اختطاف في المياه الدولية قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن.
القاهرة - سبوتنيك
. وأكد المصدر لـ"سبوتنيك" أن "قوة من البحرية الأمريكية نفذت عملية إنزال على الناقلة "سنترال بارك" في المياه الدولية على بعد أكثر من 13 ميلاً بحرياً من المياه الإقليمية اليمنية، وتمكنت من تحريرها".
وأضاف المصدر أن القوة الأمريكية قبضت على خاطفي الناقلة خلال العملية التي نفذت على بعد 30 ميلاً بحرياً من سواحل محافظة لحج (جنوب اليمن).
وبوقت سابق من اليوم، أفادت تقارير بتعرض السفينة "سنترال بارك" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، إلى عملية اختطاف نفذها زورقان يحملان 8 مسلحين، على بعد 53 ميلاً بحرياً من الساحل اليمني.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية التي تأتي بعد أيام، من إعلان جماعة "أنصار الله" الاستيلاء على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي
، خلال مرورها في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.