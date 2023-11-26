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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231126/الدفاعات-الروسية-تسقط-4-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعات-بريانسك-وسمولينسك-وتولا-1083489871.html
الدفاعات الروسية تسقط 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتولا
الدفاعات الروسية تسقط 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتولا
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتولا. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T09:10+0000
2023-11-26T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، في حوالي الساعة 9.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتولا".وكان فلاديسلاف شابشا حاكم مقاطعة كالوغا الروسية الواقعة غربي روسيا قد أعلن، صباح اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتي دزيرجينسكي وجوكوفسكي في المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.وفي السياق ذاته، ذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231126/خبير-عسكري-يكشف-عن-المدى-الذي-يمكن-أن-يصل-إليه-الجيش-الروسي-في-أوكرانيا--1083485474.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الدفاعات الروسية تسقط 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتولا

09:10 GMT 26.11.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتولا.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، في حوالي الساعة 9.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتولا".
وكان فلاديسلاف شابشا حاكم مقاطعة كالوغا الروسية الواقعة غربي روسيا قد أعلن، صباح اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتي دزيرجينسكي وجوكوفسكي في المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
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05:17 GMT
وفي السياق ذاته، ذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.
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