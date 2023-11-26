https://sputnikarabic.ae/20231126/الدفاعات-الروسية-تسقط-4-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعات-بريانسك-وسمولينسك-وتولا-1083489871.html
الدفاعات الروسية تسقط 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتولا
الدفاعات الروسية تسقط 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتولا
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتولا. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T09:10+0000
2023-11-26T09:10+0000
2023-11-26T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، في حوالي الساعة 9.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتولا".وكان فلاديسلاف شابشا حاكم مقاطعة كالوغا الروسية الواقعة غربي روسيا قد أعلن، صباح اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتي دزيرجينسكي وجوكوفسكي في المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.وفي السياق ذاته، ذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231126/خبير-عسكري-يكشف-عن-المدى-الذي-يمكن-أن-يصل-إليه-الجيش-الروسي-في-أوكرانيا--1083485474.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الدفاعات الروسية تسقط 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتولا
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتولا.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، في حوالي الساعة 9.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتولا".
وكان فلاديسلاف شابشا حاكم مقاطعة كالوغا الروسية الواقعة غربي روسيا قد أعلن، صباح اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتي دزيرجينسكي وجوكوفسكي في المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
وفي السياق ذاته، ذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.