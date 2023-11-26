https://sputnikarabic.ae/20231126/خبير-عسكري-يكشف-عن-المدى-الذي-يمكن-أن-يصل-إليه-الجيش-الروسي-في-أوكرانيا--1083485474.html

خبير عسكري يكشف عن المدى الذي يمكن أن يصل إليه الجيش الروسي في أوكرانيا

خبير عسكري يكشف عن المدى الذي يمكن أن يصل إليه الجيش الروسي في أوكرانيا

أعلن المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن القوات الروسية قادرة على الوصول إلى الحدود مع بولندا، لكن هذا ليس ما يحتاجه الرئيس... 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T05:17+0000

2023-11-26T05:17+0000

2023-11-26T05:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاءت تصريحات ماكغريغور من خلال منشورعلى صفحته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي "إكس" قال فيه: "روسيا لديها قوات قادرة على الوصول إلى الحدود البولندية".وفقا للخبير، فإن مثل هذا الاحتمال غير مدرج في خطط فلاديمير بوتين، مضيفا بالقول: "هذا ليس ما يريده بوتين، الروس لا يريدون السيطرة على غربي أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال ضابط المخابرات السابق بالجيش الأمريكي، سكوت ريتر، إنه بعد الفشل النهائي للقوات المسلحة الأوكرانية، قد تفقد أوكرانيا ما يصل إلى 50 في المائة من أراضيها الحالية، مضيفا أن نظام كييف على وشك الانهيار، والجميع يدرك ذلك.وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل إنه "قد فشل".

https://sputnikarabic.ae/20231125/إعلام-غربي-يكشف-عن-مشكلة-يعجز-الغرب-عن-حلها-في-أوكرانيا-1083478143.html

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