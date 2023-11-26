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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231126/خبير-عسكري-يكشف-عن-المدى-الذي-يمكن-أن-يصل-إليه-الجيش-الروسي-في-أوكرانيا--1083485474.html
خبير عسكري يكشف عن المدى الذي يمكن أن يصل إليه الجيش الروسي في أوكرانيا
خبير عسكري يكشف عن المدى الذي يمكن أن يصل إليه الجيش الروسي في أوكرانيا
أعلن المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن القوات الروسية قادرة على الوصول إلى الحدود مع بولندا، لكن هذا ليس ما يحتاجه الرئيس... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T05:17+0000
2023-11-26T05:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات ماكغريغور من خلال منشورعلى صفحته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي "إكس" قال فيه: "روسيا لديها قوات قادرة على الوصول إلى الحدود البولندية".وفقا للخبير، فإن مثل هذا الاحتمال غير مدرج في خطط فلاديمير بوتين، مضيفا بالقول: "هذا ليس ما يريده بوتين، الروس لا يريدون السيطرة على غربي أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال ضابط المخابرات السابق بالجيش الأمريكي، سكوت ريتر، إنه بعد الفشل النهائي للقوات المسلحة الأوكرانية، قد تفقد أوكرانيا ما يصل إلى 50 في المائة من أراضيها الحالية، مضيفا أن نظام كييف على وشك الانهيار، والجميع يدرك ذلك.وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل إنه "قد فشل".
https://sputnikarabic.ae/20231125/إعلام-غربي-يكشف-عن-مشكلة-يعجز-الغرب-عن-حلها-في-أوكرانيا-1083478143.html
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العالم
العالم

خبير عسكري يكشف عن المدى الذي يمكن أن يصل إليه الجيش الروسي في أوكرانيا

05:17 GMT 26.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن القوات الروسية قادرة على الوصول إلى الحدود مع بولندا، لكن هذا ليس ما يحتاجه الرئيس فلاديمير بوتين.
وجاءت تصريحات ماكغريغور من خلال منشورعلى صفحته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي "إكس" قال فيه: "روسيا لديها قوات قادرة على الوصول إلى الحدود البولندية".
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام يكشف عن مشكلة يعجز الغرب عن حلها في أوكرانيا
أمس, 18:01 GMT
وفقا للخبير، فإن مثل هذا الاحتمال غير مدرج في خطط فلاديمير بوتين، مضيفا بالقول: "هذا ليس ما يريده بوتين، الروس لا يريدون السيطرة على غربي أوكرانيا".
وفي وقت سابق، قال ضابط المخابرات السابق بالجيش الأمريكي، سكوت ريتر، إنه بعد الفشل النهائي للقوات المسلحة الأوكرانية، قد تفقد أوكرانيا ما يصل إلى 50 في المائة من أراضيها الحالية، مضيفا أن نظام كييف على وشك الانهيار، والجميع يدرك ذلك.
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل إنه "قد فشل".
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