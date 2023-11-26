https://sputnikarabic.ae/20231126/الصين-تجرب-منح-6-دول-الدخول-إلى-أراضيها-دون-تأشيرة-1083486064.html

الصين تجرب منح مواطني 6 دول الدخول إلى أراضيها دون تأشيرة

الصين تجرب منح مواطني 6 دول الدخول إلى أراضيها دون تأشيرة

أعلنت الصين عن قيامها بتجربة سياسة الدخول دون تأشيرة لمواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ‏وإسبانيا وماليزيا، وذلك في الفترة من 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل... 26.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الصينية بكين، إن الدخول دون تأشيرة إلى الصين سيكون متاحا لمواطني هذه الدول، الذين يحملون جوازات سفر عادية، ويسافرون للعمل أو مشاهدة المعالم السياحية، أو زيارة الأقارب والأصدقاء، أو العبور (الترانزيت)، لمدة تصل إلى 15 يوما، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وأضافت أن "هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل تبادلات الأفراد بين الصين والدول الأجنبية، لخدمة التنمية عالية الجودة والانفتاح رفيع المستوى".وشهدت الصين، بسياساتها الخالية من فيروس "كورونا" المستجد والإغلاق الصارم، اتجاها نزوليا في قطاع السياحة لديها، وفي وقت لاحق، رفعت البلاد العديد من القيود المفروضة على السفر الدولي، والآن مع خدمات من دون تأشيرة، فإنها تعمل على تخفيف معايير السفر بشكل أكبر، مما يخلق بيئة مواتية للمسافرين.

https://sputnikarabic.ae/20230414/روسيا-والصين-تعملان-على-إعداد-اتفاقية-جديدة-للسفر-من-دون-تأشيرة-للمجموعات-السياحية-1075889211.html

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