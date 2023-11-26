المصري محمد أبو تريكة يشعل مواقع التواصل بعد حديثه عن الحرب في غزة... فيديو
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhiمحمد أبو تريكة
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
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أثارت تصريحات لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، في أول ظهور له منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل.
وكان أبو تريكة قد غاب عن الظهور في الاستوديوهات التحليلية بقنوات "بي إن سبورت" القطرية خلال الفترة الماضية، وتحديداً من بداية الحرب على قطاع غزة.
وجاءت تصريحات أبو تريكة في أثناء وجوده في الاستوديو التحليلي التي قدمته قناة "بي إن سبورت" لمباراة مانشستر سيتي وليفربول ضمن الجولة الـ 13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.
وقال أبو تريكة: "50 يوما العالم المنافق ساكت صامت، 50 يوما 20 ألف شهيد ماتوا، 50 يوما 8 آلاف طفل فلسطيني استشهد، 50 يوما عديد من الآلاف من النساء استشهدوا والعالم صم بكم فهم لا يفقهون..".
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) November 25, 2023
دقيقة للـتاريخ من الأسطورة محمد أبو تريكة عن فلسطين وغزة بـعد غياب عن استديوهات بي ان.
دقيقة للتاريخ والله .. قشعريرة قشعريرة قشعريرة!
♥️🇵🇸
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وتابع باللهجة الدارجة: "كشفناكم، غزة كشفت الجميع غزة كشفت عورات وسوءات العالم، العالم الي بيقول على نفسه حر، حر إيه، دي القضية الوحيدة الي في العالم الحق واضح والباطل معروف، إنما أنتوا بتسكتوا عن الباطل ومبتنصروش الحق..".
الحبيب أبو تريكة @trikaofficial♥️ pic.twitter.com/IgNLtoJEEE— محمد الكعبي (@Qatari) November 25, 2023
وأضاف: "والله العظيم لننصر الحق حتى لو أيه، فلتحيا فلسطين.. فلتحيا فلسطين.. فلتحيا فلسطين..".
وتداول نشطاء مواقع التواصل في الوطن العربي مقطع الفيديو بحفاوة كبيرة، حيث أشاد الجميع بموقف أبو تريكة وحديثه عن فلسطين.
العالم صم بكم عن #غزة".. النجم المصري #أبو_تريكة خلال كلمة افتتاحية في الأستديو التحليلي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بعد غيابه عن الشاشة لمدة 50 يومًا pic.twitter.com/80Z9CQuuZh— د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) November 25, 2023
ويأتي تداول تصريحات أبو تريكة في الوقت الذي دخلت فيه الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة دولية تتقدمها قطر ومصر، يومها الثالث، اليوم الأحد.
ابو تريكة فخر العرب الحقيقي 💙 pic.twitter.com/ljvzCPB22V— Doglaz (@ahmeddoglaz) November 25, 2023
ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.