https://sputnikarabic.ae/20231126/المصري-محمد-أبو-تريكة-يشعل-مواقع-التواصل-بعد-حديثه-عن-الحرب-في-غزة-فيديو-1083486844.html

المصري محمد أبو تريكة يشعل مواقع التواصل بعد حديثه عن الحرب في غزة... فيديو

المصري محمد أبو تريكة يشعل مواقع التواصل بعد حديثه عن الحرب في غزة... فيديو

أثارت تصريحات لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، في أول ظهور له منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل. 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T07:25+0000

2023-11-26T07:25+0000

2023-11-26T07:25+0000

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وكان أبو تريكة قد غاب عن الظهور في الاستوديوهات التحليلية بقنوات "بي إن سبورت" القطرية خلال الفترة الماضية، وتحديداً من بداية الحرب على قطاع غزة.وجاءت تصريحات أبو تريكة في أثناء وجوده في الاستوديو التحليلي التي قدمته قناة "بي إن سبورت" لمباراة مانشستر سيتي وليفربول ضمن الجولة الـ 13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.وقال أبو تريكة: "50 يوما العالم المنافق ساكت صامت، 50 يوما 20 ألف شهيد ماتوا، 50 يوما 8 آلاف طفل فلسطيني استشهد، 50 يوما عديد من الآلاف من النساء استشهدوا والعالم صم بكم فهم لا يفقهون..".وتابع باللهجة الدارجة: "كشفناكم، غزة كشفت الجميع غزة كشفت عورات وسوءات العالم، العالم الي بيقول على نفسه حر، حر إيه، دي القضية الوحيدة الي في العالم الحق واضح والباطل معروف، إنما أنتوا بتسكتوا عن الباطل ومبتنصروش الحق..".وأضاف: "والله العظيم لننصر الحق حتى لو أيه، فلتحيا فلسطين.. فلتحيا فلسطين.. فلتحيا فلسطين..".وتداول نشطاء مواقع التواصل في الوطن العربي مقطع الفيديو بحفاوة كبيرة، حيث أشاد الجميع بموقف أبو تريكة وحديثه عن فلسطين.ويأتي تداول تصريحات أبو تريكة في الوقت الذي دخلت فيه الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة دولية تتقدمها قطر ومصر، يومها الثالث، اليوم الأحد.ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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منوعات, رياضة, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار