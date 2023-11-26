https://sputnikarabic.ae/20231126/بايدن-أتمنى-أن-تستمر-الهدنة-طالما-استمر-إطلاق-سراح-الرهائن-1083506885.html
بايدن: أتمنى أن تستمر الهدنة طالما استمر إطلاق سراح الرهائن
بايدن: أتمنى أن تستمر الهدنة طالما استمر إطلاق سراح الرهائن
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أنه يعتزم حث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تمديد اتفاق إطلاق سراح الرهائن والوقف المؤقت للأعمال... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T17:42+0000
2023-11-26T17:42+0000
2023-11-26T17:42+0000
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وقال بايدن: "سأتحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرة أخرى قريبا، سأواصل الضغط من أجل وقف الأعمال العدائية".وتابع بايدن: "هدفنا هو استمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن، و"حماس" أطلقت سراح طفلة أمريكية عمرها 4 أعوام وهي في إسرائيل الآن".وأكد بايدن أن "عملية تبادل الرهائن مستمرة وناجحة ويجب أن تستمر".ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231126/السيسي-في-رسالة-إلى-أمير-قطر-جهود-مصر-وقطر-تكاملت-لإتمام-الهدنة-الإنسانية-في-قطاع-غزة-1083506595.html
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العالم, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: أتمنى أن تستمر الهدنة طالما استمر إطلاق سراح الرهائن
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أنه يعتزم حث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تمديد اتفاق إطلاق سراح الرهائن والوقف المؤقت للأعمال العدائية.
وقال بايدن: "سأتحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرة أخرى قريبا، سأواصل الضغط من أجل وقف الأعمال العدائية".
وشدد بايدن على أنه يود أن يرى تمديد وقف إطلاق النار المؤقت طالما استمرت "حماس" في إطلاق سراح الرهائن.
وتابع بايدن: "هدفنا هو استمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن، و"حماس" أطلقت سراح طفلة أمريكية عمرها 4 أعوام وهي في إسرائيل الآن".
وأكد بايدن أن "عملية تبادل الرهائن مستمرة وناجحة ويجب أن تستمر".
ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة
التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.