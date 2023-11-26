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https://sputnikarabic.ae/20231126/السيسي-في-رسالة-إلى-أمير-قطر-جهود-مصر-وقطر-تكاملت-لإتمام-الهدنة-الإنسانية-في-قطاع-غزة-1083506595.html
السيسي في رسالة إلى أمير قطر: جهود مصر وقطر تكاملت لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة
السيسي في رسالة إلى أمير قطر: جهود مصر وقطر تكاملت لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة
وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "الشكر والتقدير إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على جهوده المبذولة وفريق عمله لإتمام الهدنة في... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T17:13+0000
2023-11-26T17:13+0000
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وقال السيسي، عبر حسابه على منصة إكس، إن "جهود قطر تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى"، مؤكدا تطلعه للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل.ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام. ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأفرجت السلطات الإسرائيلية أمس السبت، عن 39 معتقلا بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن عوفر العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.ومن المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينيًا اليوم، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل.ومنذ السابع من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، اعتقلت إسرائيل أكثر من 3150 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الرئيس عبدالفتاح السيسي, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الرئيس عبدالفتاح السيسي, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي

السيسي في رسالة إلى أمير قطر: جهود مصر وقطر تكاملت لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

17:13 GMT 26.11.2023
© AFP 2023 / -الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© AFP 2023 / -
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وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "الشكر والتقدير إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على جهوده المبذولة وفريق عمله لإتمام الهدنة في قطاع غزة.
وقال السيسي، عبر حسابه على منصة إكس، إن "جهود قطر تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى"، مؤكدا تطلعه للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل.
ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
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16:45 GMT
وأفرجت السلطات الإسرائيلية أمس السبت، عن 39 معتقلا بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن عوفر العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.
ومن المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينيًا اليوم، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، اعتقلت إسرائيل أكثر من 3150 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون.
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