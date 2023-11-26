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https://sputnikarabic.ae/20231126/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-وصول-الدفعة-الثانية-من-المحتجزين-من-غزة-إلى-إسرائيل-فيديو-وصور-1083484251.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ثالت أيام الهدنة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ثالت أيام الهدنة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور
تلقت إسرائيل قائمة المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم، اليوم الأحد، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل مع حماس. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T06:25+0000
2023-11-26T06:29+0000
حركة حماس
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
تحرير رهائن
إسرائيل
العالم العربي
طوفان الأقصى
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حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, تحرير رهائن, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, تحرير رهائن, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
مواطنون من حاملي الجوازات الأجنبية، الجنسيات الأجنبية، في معبر رفح، قطاع غزة، مصر - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ثالت أيام الهدنة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور

06:25 GMT 26.11.2023 (تم التحديث: 06:29 GMT 26.11.2023)
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تلقت إسرائيل قائمة المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم، اليوم الأحد، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل مع حماس.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تأكيدا بتلقي قائمة بأسماء المتوقع إطلاق سراحهم وإبلاغ ذويهم بتك المعلومات.
يذكر أن الهدنة لمدة 4 أيام، بدأت الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضية، على أن يتخللها صفقة تبادل أسرى، بين إسرائيل وحركة "حماس"، من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى زيادة في دخول شاحنات المساعدات الإنسانية وصهاريج الوقود على مدار أيام الهدنة.
وتنص صفقة تبادل الأسرى، على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل رهينة إسرائيلية.
ويرافق الهدنة وقف جميع الأعمال العسكرية من "كتائب القسام" والفصائل الفلسطينية الأخرى وكذلك من الجيش الإسرائيلي، طوال فترة التهدئة، كما تنص على توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق بشكل كامل جنوبي قطاع غزة وتوقف الطيران عن التحليق، لمدة 6 ساعات يوميا، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء في مدينة غزة وشمالي قطاع غزة.
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