تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ثالت أيام الهدنة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور

تلقت إسرائيل قائمة المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم، اليوم الأحد، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل مع حماس.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تأكيدا بتلقي قائمة بأسماء المتوقع إطلاق سراحهم وإبلاغ ذويهم بتك المعلومات.
يذكر أن الهدنة لمدة 4 أيام، بدأت الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضية، على أن يتخللها صفقة تبادل أسرى، بين إسرائيل وحركة "حماس"، من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى زيادة في دخول شاحنات المساعدات الإنسانية وصهاريج الوقود على مدار أيام الهدنة.
وتنص صفقة تبادل الأسرى، على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل رهينة إسرائيلية.
ويرافق الهدنة وقف جميع الأعمال العسكرية من "كتائب القسام" والفصائل الفلسطينية الأخرى وكذلك من الجيش الإسرائيلي، طوال فترة التهدئة، كما تنص على توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق بشكل كامل جنوبي قطاع غزة وتوقف الطيران عن التحليق، لمدة 6 ساعات يوميا، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء في مدينة غزة وشمالي قطاع غزة.
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03:05 GMT 26.11.2023
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء الرهائن المنتظر الإفراج عنهم اليوم الأحد