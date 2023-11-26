https://sputnikarabic.ae/20231126/حزب-الله-العراقي-يعلن-خفض-التصعيد-ضد-القواعد-الأمريكية-حتى-انتهاء-الهدنة-1083484668.html

حزب الله العراقي يعلن خفض التصعيد ضد القواعد الأمريكية حتى انتهاء الهدنة

حزب الله العراقي يعلن خفض التصعيد ضد القواعد الأمريكية حتى انتهاء الهدنة

أعلنت "كتائب حزب الله" العراقية، يوم أمس السبت، خفض وتيرة التصعيد ضد القواعد الأمريكية في العراق وإيقافها ضد إسرائيل حتى انتهاء الهدنة المعلنة في قطاع غزة... 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T02:30+0000

2023-11-26T02:30+0000

2023-11-26T02:30+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار حزب الله

العالم العربي

العراق

القواعد الأمريكية

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بغداد – سبوتنيك. وقال الفصيل العراقي المسلح في بيان، "إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن تشارك المقاومة الإسلامية في العراق بمعركة الحق ضد الباطل، مُصرّة على المضي في هذا النهج، غير آبهة بما نالها من ضغوط وعقبات واعتداءات، متحملة ضريبة عملها المقاوم، ثابتة على طريق كسر شوكة الاحتلال، وطرده من العراق".وأكد "إننا إذ نعلن خفض وتيرة تصعيد العمليات على قواعد الاحتلال الأمريكي في المنطقة، وإيقافها ضد الكيان الصهيوني لحين انتهاء مدة الهدنة، أو القتال في فلسطين وحدودها مع لبنان، نؤكد بأن المواجهات مع القوات المحتلة للعراق لن تتوقف إلا بتحريره، وهو قرار لن نحيد عنه مهما غلت التضحيات".وتابع "الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الحكومة العراقية، والأحزاب السياسية، وعشائر العراق الكريمة، في تسجيل المواقف الرافضة للعدوان الأمريكي الصهيوني، ونتقدم بالثناء على رجال الدين وخطباء المنابر، والمجاهدين الذين اعتصموا على الحدود مع الأردن، وكل الفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني".وتوصلت إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر، الأربعاء الماضي، إلى أول اتفاق واسع النطاق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، واتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية لمدة أربعة أيام لتبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين بينهما.

https://sputnikarabic.ae/20231125/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-وصول-الدفعة-الثانية-من-المحتجزين-من-غزة-إلى-إسرائيل-فيديو-وصور-1083484251.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, العراق, القواعد الأمريكية