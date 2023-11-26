https://sputnikarabic.ae/20231126/خبير-عسكري-غربي-روسيا-قادرة-على-تدمير-إف--16-داخل-مطاراتها-الأوكرانية-1083500315.html
خبير عسكري غربي: روسيا قادرة على تدمير "إف -16" داخل مطاراتها الأوكرانية
خبير عسكري غربي: روسيا قادرة على تدمير "إف -16" داخل مطاراتها الأوكرانية
كشف الخبير العسكري، دراغو بوسنيك، أن القوات المسلحة الروسية ستقوم بتدمير القواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية التي تتمركز فيها مقاتلات "إف-16" بصواريخ... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T13:45+0000
2023-11-26T13:45+0000
2023-11-26T13:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونشر الخبير دراغو بوسنيك تقريرا على موقع "InfoBRICS" أوضح فيه عن إمكانية القاذفات الاستراتيجية "تو 95 إم" تو 160" المزودة بصواريخ كروز أو الأنظمة الأرضية مثل قاذفات إسكندر لتدمير أسرابًا من المقاتلات المتمركزة على مدارج الطائرات بضربات دقيقة بعيدة المدى.كما لفت بوسنيك إلى أن الطائرات الأمريكية في السماء لن تكون آمنة، وبعد تدميرها سيتمكن الجيش الروسي من دراستها وتطوير أنظمتها لمواجهة المقاتلات الغربية. وأكد بوسنيك أن المقاتلين الأجانب الآخرين الذين بقوا على قيد الحياة في مثل هذه الظروف هو في الواقع صفر.اقرأ أيضا: مسيرة روسية تطارد جنديا أوكرانيا وتضربه داخل مقره... فيديواقرأ أيضا: طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا متخفيا... فيديواقرأ أيضا: طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا متخفيا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231120/إعلام-السلطات-الأمريكية-تخشى-عجز-واشنطن-عن-تسليم-مقاتلات-إف--16-لتايوان-1083313562.html
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العالم
خبير عسكري غربي: روسيا قادرة على تدمير "إف -16" داخل مطاراتها الأوكرانية
13:45 GMT 26.11.2023 (تم التحديث: 13:58 GMT 26.11.2023)
كشف الخبير العسكري، دراغو بوسنيك، أن القوات المسلحة الروسية ستقوم بتدمير القواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية التي تتمركز فيها مقاتلات "إف-16" بصواريخ كينجال وإسكندر.
ونشر الخبير دراغو بوسنيك تقريرا على موقع "InfoBRICS" أوضح فيه عن إمكانية القاذفات الاستراتيجية "تو 95 إم" تو 160" المزودة بصواريخ كروز أو الأنظمة الأرضية مثل قاذفات إسكندر لتدمير أسرابًا من المقاتلات المتمركزة على مدارج الطائرات بضربات دقيقة بعيدة المدى.
وأشار الخبير إلى أن حاملات الرؤوس الحربية الأخرى، مثل المقاتلات الضاربة من طراز "ميغ 31 كا" وحتى "سو 24 إم"، يمكنها إطلاق صواريخ كينزال الفرط صوتية وتدمير قواعد جوية بأكملها.
كما لفت بوسنيك إلى أن الطائرات الأمريكية في السماء لن تكون آمنة، وبعد تدميرها سيتمكن الجيش الروسي من دراستها وتطوير أنظمتها لمواجهة المقاتلات الغربية.
وأكد بوسنيك أن المقاتلين الأجانب الآخرين الذين بقوا على قيد الحياة في مثل هذه الظروف هو في الواقع صفر.