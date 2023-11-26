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مراسل "سبوتنيك" في دمشق: تصاعد أعمدة الدخان قرب مدخل دمشق الغربي قرب "السومرية"
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231126/خبير-عسكري-غربي-روسيا-قادرة-على-تدمير-إف--16-داخل-مطاراتها-الأوكرانية-1083500315.html
خبير عسكري غربي: روسيا قادرة على تدمير "إف -16" داخل مطاراتها الأوكرانية
خبير عسكري غربي: روسيا قادرة على تدمير "إف -16" داخل مطاراتها الأوكرانية
كشف الخبير العسكري، دراغو بوسنيك، أن القوات المسلحة الروسية ستقوم بتدمير القواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية التي تتمركز فيها مقاتلات "إف-16" بصواريخ... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T13:45+0000
2023-11-26T13:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونشر الخبير دراغو بوسنيك تقريرا على موقع "InfoBRICS" أوضح فيه عن إمكانية القاذفات الاستراتيجية "تو 95 إم" تو 160" المزودة بصواريخ كروز أو الأنظمة الأرضية مثل قاذفات إسكندر لتدمير أسرابًا من المقاتلات المتمركزة على مدارج الطائرات بضربات دقيقة بعيدة المدى.كما لفت بوسنيك إلى أن الطائرات الأمريكية في السماء لن تكون آمنة، وبعد تدميرها سيتمكن الجيش الروسي من دراستها وتطوير أنظمتها لمواجهة المقاتلات الغربية. وأكد بوسنيك أن المقاتلين الأجانب الآخرين الذين بقوا على قيد الحياة في مثل هذه الظروف هو في الواقع صفر.اقرأ أيضا: مسيرة روسية تطارد جنديا أوكرانيا وتضربه داخل مقره... فيديواقرأ أيضا: طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا متخفيا... فيديواقرأ أيضا: طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا متخفيا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231120/إعلام-السلطات-الأمريكية-تخشى-عجز-واشنطن-عن-تسليم-مقاتلات-إف--16-لتايوان-1083313562.html
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العالم

خبير عسكري غربي: روسيا قادرة على تدمير "إف -16" داخل مطاراتها الأوكرانية

13:45 GMT 26.11.2023 (تم التحديث: 13:58 GMT 26.11.2023)
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
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كشف الخبير العسكري، دراغو بوسنيك، أن القوات المسلحة الروسية ستقوم بتدمير القواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية التي تتمركز فيها مقاتلات "إف-16" بصواريخ كينجال وإسكندر.
ونشر الخبير دراغو بوسنيك تقريرا على موقع "InfoBRICS" أوضح فيه عن إمكانية القاذفات الاستراتيجية "تو 95 إم" تو 160" المزودة بصواريخ كروز أو الأنظمة الأرضية مثل قاذفات إسكندر لتدمير أسرابًا من المقاتلات المتمركزة على مدارج الطائرات بضربات دقيقة بعيدة المدى.

وأشار الخبير إلى أن حاملات الرؤوس الحربية الأخرى، مثل المقاتلات الضاربة من طراز "ميغ 31 كا" وحتى "سو 24 إم"، يمكنها إطلاق صواريخ كينزال الفرط صوتية وتدمير قواعد جوية بأكملها.

الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
إعلام: السلطات الأمريكية تخشى عجز واشنطن عن تسليم مقاتلات "إف- 16" لتايوان
20 نوفمبر, 10:58 GMT
كما لفت بوسنيك إلى أن الطائرات الأمريكية في السماء لن تكون آمنة، وبعد تدميرها سيتمكن الجيش الروسي من دراستها وتطوير أنظمتها لمواجهة المقاتلات الغربية.
وأكد بوسنيك أن المقاتلين الأجانب الآخرين الذين بقوا على قيد الحياة في مثل هذه الظروف هو في الواقع صفر.
اقرأ أيضا: مسيرة روسية تطارد جنديا أوكرانيا وتضربه داخل مقره... فيديو
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