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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231126/مسيرة-روسية-تطارد-جنديا-أوكرانيا-وتضربه-داخل-مقره-فيديو--1083489300.html
مسيرة روسية تطارد جنديا أوكرانيا وتضربه داخل مقره... فيديو
مسيرة روسية تطارد جنديا أوكرانيا وتضربه داخل مقره... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قيام طائرات مسيرات روسية بتدمير مقرات أوكرانية متخفية بين الخنادق، وتدمير مرابط مدفعية متخفية تابعة للقوات المسلحة... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T08:44+0000
2023-11-26T08:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد لحظة رصد المسيرة الروسية لأحد الجنود الأوكرانيين في خندق وتتبعه إلى داخل مقره، حيث استهدفت المكان بضربة مباشرة ودمرته بمن فيه في منطقة نوفويفانوفكا.وقالت الدفاع الروسية: "دمر مشغلو الطائرات بدون طيار العسكرية الروسية قطعة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية بوابل من الذخيرة في موقع إطلاق مموه في حزام غابة بالقرب من نوفويفانوفكا".شاهد أيضا: قوات الفضاء الروسية تطلق صاروخ "سويوز -2.1 بي" وتضع قمرا في مدار الأرض.. فيديوشاهد أيضا: مقاتلات روسية تطارد زوارق أوكرانية سريعة في البحر الأسود وتدمرها... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

مسيرة روسية تطارد جنديا أوكرانيا وتضربه داخل مقره... فيديو

08:44 GMT 26.11.2023
© Photoمسيرة روسية خلال قيامها بتدمير مقر أوكراني في خندق
مسيرة روسية خلال قيامها بتدمير مقر أوكراني في خندق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© Photo
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قيام طائرات مسيرات روسية بتدمير مقرات أوكرانية متخفية بين الخنادق، وتدمير مرابط مدفعية متخفية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتظهر المشاهد لحظة رصد المسيرة الروسية لأحد الجنود الأوكرانيين في خندق وتتبعه إلى داخل مقره، حيث استهدفت المكان بضربة مباشرة ودمرته بمن فيه في منطقة نوفويفانوفكا.

وتظهر اللقطات الأخرى رصد مربط مدفعية متخف أسفل أكوام من القش والأعشاب، حيث تم تدميره أيضا بضربة من مسيرة أخرى.

وقالت الدفاع الروسية: "دمر مشغلو الطائرات بدون طيار العسكرية الروسية قطعة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية بوابل من الذخيرة في موقع إطلاق مموه في حزام غابة بالقرب من نوفويفانوفكا".
شاهد أيضا: قوات الفضاء الروسية تطلق صاروخ "سويوز -2.1 بي" وتضع قمرا في مدار الأرض.. فيديو
شاهد أيضا: مقاتلات روسية تطارد زوارق أوكرانية سريعة في البحر الأسود وتدمرها... فيديو
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