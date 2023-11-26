https://sputnikarabic.ae/20231126/مسيرة-روسية-تطارد-جنديا-أوكرانيا-وتضربه-داخل-مقره-فيديو--1083489300.html
مسيرة روسية تطارد جنديا أوكرانيا وتضربه داخل مقره... فيديو
مسيرة روسية تطارد جنديا أوكرانيا وتضربه داخل مقره... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قيام طائرات مسيرات روسية بتدمير مقرات أوكرانية متخفية بين الخنادق، وتدمير مرابط مدفعية متخفية تابعة للقوات المسلحة... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T08:44+0000
2023-11-26T08:44+0000
2023-11-26T08:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد لحظة رصد المسيرة الروسية لأحد الجنود الأوكرانيين في خندق وتتبعه إلى داخل مقره، حيث استهدفت المكان بضربة مباشرة ودمرته بمن فيه في منطقة نوفويفانوفكا.وقالت الدفاع الروسية: "دمر مشغلو الطائرات بدون طيار العسكرية الروسية قطعة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية بوابل من الذخيرة في موقع إطلاق مموه في حزام غابة بالقرب من نوفويفانوفكا".شاهد أيضا: قوات الفضاء الروسية تطلق صاروخ "سويوز -2.1 بي" وتضع قمرا في مدار الأرض.. فيديوشاهد أيضا: مقاتلات روسية تطارد زوارق أوكرانية سريعة في البحر الأسود وتدمرها... فيديو
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مسيرة روسية تطارد جنديا أوكرانيا وتضربه داخل مقره... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قيام طائرات مسيرات روسية بتدمير مقرات أوكرانية متخفية بين الخنادق، وتدمير مرابط مدفعية متخفية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتظهر المشاهد لحظة رصد المسيرة الروسية لأحد الجنود الأوكرانيين في خندق وتتبعه إلى داخل مقره، حيث استهدفت المكان بضربة مباشرة ودمرته بمن فيه في منطقة نوفويفانوفكا.
وتظهر اللقطات الأخرى رصد مربط مدفعية متخف أسفل أكوام من القش والأعشاب، حيث تم تدميره أيضا بضربة من مسيرة أخرى.
وقالت الدفاع الروسية: "دمر مشغلو الطائرات بدون طيار العسكرية الروسية قطعة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية بوابل من الذخيرة في موقع إطلاق مموه في حزام غابة بالقرب من نوفويفانوفكا".