https://sputnikarabic.ae/20231126/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-مدفعا-أوكرانيا-متخفيا-فيديو-1083494575.html

طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا متخفيا... فيديو

طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا متخفيا... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قيام طائرات مسيرات روسية بتدمير مرابط مدفعية أوكرانية متخفية ضمن نطاق العملية العسكرية الروسية. 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T12:03+0000

2023-11-26T12:03+0000

2023-11-26T12:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتظهر اللقطات لحظة رصد المسيرة الروسية لمربط مدفعية متخف أسفل أكوام من القش والأعشاب، حيث تم تدميره بضربة مباشرة باستخدام مسيرة في منطقة نوفويفانوفكا.وقالت الدفاع الروسية: "دمر مشغلو الطائرات دون طيار العسكرية الروسية قطعة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية بوابل من الذخيرة في موقع إطلاق مموه في حزام غابة بالقرب من نوفويفانوفكا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.

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روسيا, رصد عسكري