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القوات الروسية تدمر منشآت تخزين وقود الطائرات التابعة للقوات الأوكرانية في بولتافا
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231126/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-مدفعا-أوكرانيا-متخفيا-فيديو-1083494575.html
طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا متخفيا... فيديو
طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا متخفيا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قيام طائرات مسيرات روسية بتدمير مرابط مدفعية أوكرانية متخفية ضمن نطاق العملية العسكرية الروسية. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T12:03+0000
2023-11-26T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر اللقطات لحظة رصد المسيرة الروسية لمربط مدفعية متخف أسفل أكوام من القش والأعشاب، حيث تم تدميره بضربة مباشرة باستخدام مسيرة في منطقة نوفويفانوفكا.وقالت الدفاع الروسية: "دمر مشغلو الطائرات دون طيار العسكرية الروسية قطعة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية بوابل من الذخيرة في موقع إطلاق مموه في حزام غابة بالقرب من نوفويفانوفكا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231126/أرباليت---دي-إم-الروسية-منصة-قتال-بمدافع-رشاشة-يتم-التحكم-فيها-عن-بعد-1083493855.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا متخفيا... فيديو

12:03 GMT 26.11.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات بدون طيار "درون"
طائرات بدون طيار درون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قيام طائرات مسيرات روسية بتدمير مرابط مدفعية أوكرانية متخفية ضمن نطاق العملية العسكرية الروسية.
وتظهر اللقطات لحظة رصد المسيرة الروسية لمربط مدفعية متخف أسفل أكوام من القش والأعشاب، حيث تم تدميره بضربة مباشرة باستخدام مسيرة في منطقة نوفويفانوفكا.
وحدة أرباليت دي إم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
"أرباليت - دي إم" الروسية.. منصة قتال بمدافع رشاشة يتم التحكم فيها عن بعد
11:40 GMT
وقالت الدفاع الروسية: "دمر مشغلو الطائرات دون طيار العسكرية الروسية قطعة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية بوابل من الذخيرة في موقع إطلاق مموه في حزام غابة بالقرب من نوفويفانوفكا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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