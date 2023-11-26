https://sputnikarabic.ae/20231126/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-مدفعا-أوكرانيا-متخفيا-فيديو-1083494575.html
طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا متخفيا... فيديو
طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا متخفيا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قيام طائرات مسيرات روسية بتدمير مرابط مدفعية أوكرانية متخفية ضمن نطاق العملية العسكرية الروسية. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T12:03+0000
2023-11-26T12:03+0000
2023-11-26T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر اللقطات لحظة رصد المسيرة الروسية لمربط مدفعية متخف أسفل أكوام من القش والأعشاب، حيث تم تدميره بضربة مباشرة باستخدام مسيرة في منطقة نوفويفانوفكا.وقالت الدفاع الروسية: "دمر مشغلو الطائرات دون طيار العسكرية الروسية قطعة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية بوابل من الذخيرة في موقع إطلاق مموه في حزام غابة بالقرب من نوفويفانوفكا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231126/أرباليت---دي-إم-الروسية-منصة-قتال-بمدافع-رشاشة-يتم-التحكم-فيها-عن-بعد-1083493855.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا متخفيا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قيام طائرات مسيرات روسية بتدمير مرابط مدفعية أوكرانية متخفية ضمن نطاق العملية العسكرية الروسية.
وتظهر اللقطات لحظة رصد المسيرة الروسية لمربط مدفعية متخف أسفل أكوام من القش والأعشاب، حيث تم تدميره بضربة مباشرة باستخدام مسيرة في منطقة نوفويفانوفكا.
وقالت الدفاع الروسية: "دمر مشغلو الطائرات دون طيار العسكرية الروسية قطعة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية بوابل من الذخيرة في موقع إطلاق مموه في حزام غابة بالقرب من نوفويفانوفكا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.